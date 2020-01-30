Başkentte hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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Başkentte hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Başkentte hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

30.01.2020 01:23 | Son Güncelleme: 30.01.2020 01:24
Başkentte hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Başkentte hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

ilçesi Anadolu Bulvarı'ndan istikametine seyreden Polat idaresindeki 06 ADR 961 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir yayaya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çarpmanın etkisiyle aracın ön camının üzerinde hareketsiz yatan yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Polat, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, yayanın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Başkentte hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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