Başkentte "güzellik merkezi" adı altında faaliyet gösteren kaçak doğumhaneye operasyon
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Başkentte "güzellik merkezi" adı altında faaliyet gösteren kaçak doğumhaneye operasyon

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Siteler'de "güzellik merkezi" adı altında faaliyet gösteren doğumhaneye yapılan operasyonda tamamı yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Başkentte
10.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:48

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Siteler'de "güzellik merkezi" adı altında faaliyet gösteren doğumhaneye yapılan operasyonda tamamı yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarat çalışması sonucunda Altındağ'da güzellik salonu ve tuhafiye olarak kullanılan iş yerinde yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığı belirlendi.

Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kıyafetlerle paravan arkasına gizlenmiş kapıdan güzellik merkezine girdi. Merkezin içerisindeki odaların doğumhane olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, firma sahibi, doğum yaptıran ebe ve yanında çalışanlardan oluşan tamamı yabancı uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Muayene odalarında ultrason cihazları ile doğumda kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Söz konusu iş yerindeki bir odada tablonun arkasına gizlenmiş çıkış kapısı olduğu ve baskınlarda içeridekilerin kaçması amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Öte yandan güzellik merkezinin giriş ve çevresine çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirildiği ve merkez içindeki bir görevli tarafından bu kameraların sürekli kontrol edildiği de belirlendi.

Doğum yaptıran yabancı uyruklu kadın hakkında yaklaşık 6 ay önce de aynı amaçla farklı bir bölgede kurduğu doğumhaneyi işlettiği gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin iş yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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