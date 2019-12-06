Başkentte geleneksel Venezuela müziği etkinliği yapıldı

06.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:34

Latin Amerika ve Karayipler'deki yaşam ile Venezuela müziğini tanıtmak için etkinlik düzenlendi.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Yükselen Koleji iş birliğiyle, Yükselen Koleji Konferans Salonu'ndaki etkinlik, Venezuela kültürünün tanıtıldığı video gösterimiyle başladı.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, burada yaptığı konuşmada, Yükselen Eğitim Kurumuna katkılarından dolayı teşekkür ederek, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Bracho Reyes, Türkiye ve Venezuela arasındaki dostluk ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerini vurgulayarak, Venezuela kültürünün önemli değerleri olan oyuncak ve müzik kültürünü paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Venezuellalı oyuncak ustası Mario Calderon da kendisine gösterilen misafirperverlik nedeniyle teşekkür etti.

Yükselen Koleji yetkililerince Büyükelçi Bracho Reyes ve Calderon'a plaket ve ödül takdim edildi.

Etkinlik, Venezuelalı müzisyenler Ernesto Briceno, Roberto Castillo ve Gonzalo Grau'nun "Karakas Tys Jazz Trio" adlı Latin Caz Grubu'nun konseriyle son buldu.

Konsere, başkentteki diplomatik misyon temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA