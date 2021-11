Başkentte astronomi, bilim, sanat ve teknoloji eğitimleri verecek "Usturlab Deneyim Merkezi" açıldı

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Çocukların nitelikli astronomi, bilim, doğa, sanat ve teknoloji eğitimlerine katılımını artırmak amacıyla kurulan "Usturlab Deneyim Merkezi" düzenlenen törenle açıldı.

Altındağ ilçesindeki tarihi Kale Mahallesi'nde hizmet verecek merkezde düzenlenen törene AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik ve Usturlab Genel Müdürü Sümeyye Ceylan katıldı.

Törende konuşan Yıldız, açılışı yapılan deneyim merkezi için seçilen mekanın çok anlamlı olduğunu belirterek çocukluğunda Ankara Kalesi çevresindeki ara sokaklarda çokça dolaştığını anlattı.

Avukatlık yaptığı yıllarda Ankara Kalesi'nde çocuklar için gönüllü öğretmenlik yaptığını paylaşan Yıldız, o zamanlar Altındağ'da çocuklar için bilimsel faaliyet veren bir merkezin hayalini kurduğunu söyledi.

Yıldız, "Herkesin, bizim hayallerimizin ötesinde hayaller kurduğunu ve bunları icraata geçirdiğini görmek çok önemli ve değerli. Hakkı teslim etmek de çok önemli." dedi.

Bilimin kümülatif bir şekilde ilerlediğini ve İslam medeniyetinin bu birikime çok önemli katkıları olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bizim bunu hatırlamamız lazım. Çünkü öz güven çok önemli ve değerli. 'Biz yaptık' diyebilmek çok önemli. Bu, başka birisinin yaptığını göz ardı etmek değil ama bizim de sunduğumuz katkıyı kimse göz ardı edemez. O noktada İbn-i Batuta da bizim, El-Harizmi de bizim, El-Cezeri de bizim."

"Çocukların gerçeklikle buluşması çok önemli"

Altındağ Belediye Başkanı Balcı da merkeze gelecek çocukları keşfe çıkarıp onların yanında olmak istediklerini belirterek "Belediyecilik yalnızca yol, kaldırım, asfalt yapmak değil. Bölgenin gelişimi, değişimi ve çocukların, gençlerin kendilerini keşfetmeleri de önemli bizim için." diye konuştu.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arıcan ise yoğun bir dijitalleşme çağı yaşandığının altını çizerek çağdaş insanın gerçeklikten yoğun bir şekilde koptuğuna işaret etti.

Çocukların sanallıktan çıkıp gerçeklikle bulaşmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Arıcan, yoğun bir enformasyon bombardımanının yaşandığına dikkati çekti.

Arıcan "Bu bilgiler hep teorik hatta her şeyi biliyoruz. Ben buna "atmatolog" diyorum. Yani her şeyi bilen ama bilmeyen. Google'a yazdığında her şeyi buluyor ama bilgiyle beraber bilgeliğin olmadığı, hikmetin olmadığı, irfanın olmadığı, ruhi boyutları kaçırdığımız. Mutluluğu ve huzuru atladığımız, ıskaladığımız bir dönemdeyiz." dedi.

Çocukların gelişimini önemseyen süreçlerin eğitim politikalarına dahil edilmesi gerektiğini belirten Arıcan, bu anlamda Usturlab Deneyim Merkezi'nin önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Hedef bir yılda 10 bin çocuğa ulaşmak

Çelik de Ankara Kalkınma Ajansının kurulduğundan bu yana 3 ana başlıkta projelere destek verdiğini belirterek bu merkezin desteklenen projeler içinde önemli bir yeri olduğunu bildirdi.

Usturlab Genel Müdürü Ceylan, geçmişte insanların Usturlab cihazını kullanarak yönlerini tayin ettiğini ifade ederek "Usturlab Deneyim Merkezine gelen çocuklar da bu deneyim merkezini kullanarak geleceği inşa etsinler. O yüzden biz bu merkeze bu adı verdik." dedi.

Ceylan, hedeflerinin bir yılda 10 bin çocuğa ulaşmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Usturlab Deneyim Merkezinde ilk ay robotik kodlama, sanat, astronomi ve temel bilim alanında eğitimler verilecek.

