Son dakika haber! Başkent'te zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu
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Son dakika haber! Başkent'te zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu

15.12.2020 23:52 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:33

Son dakika 3. sayfa haberine göre Başkent'te zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu Donmak üzere olan 4 yavru köpeği hayvanseverler kurtardı Ankara'nın Çankaya ilçesinde zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen boş bir alanda 6 köpek bulundu.

Başkent'te zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu

Donmak üzere olan 4 yavru köpeği hayvanseverler kurtardı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen boş bir alanda 6 köpek bulundu. Donmak üzere olan 4 yavru köpeği hayvanseverler son anda kurtardı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Eymir Gölü yakınlarında meydana geldi. Akşam saatlerinde Eymir Gölü yakınındaki bahçesine gelen Güven Ateş, köpeklerine seslenerek her zaman ki gibi beslemek istedi. Köpeklerin gelmediğini fark eden hayvansever Ateş, durumdan şüphelendi. Orada bulunan başka bir hayvansever Eymir Gölü yakınlarında köpek ölülerine rastladığını söyledi. Olay yerine giden Ateş ve hayvansever vatandaş 6 köpeğin ölüsünü yerde buldu. Hayvanların cansız bedenlerini inceleyen Ateş, köpeklerin ağızlarından gelen kan ve köpükleri gördü. Ateş, durumu polis, belediye ekiplerine ve hayvanseverlere haber verdi. Olay yerine gelen hayvanseverler gözyaşlarına boğulurken, ölen köpeklerden birinin 4 yavrusu, eski kanalizasyon borusu içinde canlı olarak buldu. Köpekleri hemen kendi otomobiline alan hayvansever bir vatandaş yavruları kendi eliyle ısıttı. İhbar üzerine alana gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri incelemede bulundu. Zehirlenen hayvanlar, belediye yetkililerince alandan toplandı. Kesin ölüm nedenleri, hayvanların ölüleri üzerinde yapılacak incelemeler sonucu belli olacak.

2 köpeği öldürülen hayvansever Güven Ateş, "Burada normalde baya köpek vardı. Gönüllü besleyiciler var bende burada besliyorum. Ölenlerin 2'si benim köpeğimdi. Ben akşam 04.30 gibi geldim. Normalde ben geldiğim zaman yanıma gelirlerdi beslenmeye oyun oynamaya ama bugün gelmediler. Seslendim 2 köpeğimde gelmedi. Bunda bir gariplik var dedik. Normalde gelmeleri lazımdı köpek bizi karşılardı. Aziz abim dedi ki ben şurada konuşurken 2 tane köpek cesedi gördüm. O zaman eyvah dedim. Geldik baktık ki benim köpeklerim. Cesetlerini bulduk maalesef. Kanalın içinde bir köpek yeni doğurmuş, yavrularına kavuşamadan ölmüş köpek. Yavru köpekler anne der gibi ağlıyorlardı. Bir doktor arkadaşımız vardı. Ağızlarından köpükler akarak ölmüş. Doktor arkadaşımız kesinlikle bunlar zehirlenmiş dedi. Yüzde yüz zehirlenme olabilir" diye konuştu.

Son dakika haber! Başkent'te zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu
Son dakika haber! Başkent'te zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu
Son dakika haber! Başkent'te zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu
Son dakika haber! Başkent'te zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY

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