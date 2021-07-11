Başkent'te "Kale'de Sanat" etkinlikleri

Başkent'te "Kale'de Sanat" etkinlikleri Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Ankara Kalesi renkli etkinliklere sahne oluyor.

Başkent'te "Kale'de Sanat" etkinlikleri

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Ankara Kalesi renkli etkinliklere sahne oluyor. Pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından hem kale esnafına destek olmak hem de vatandaşların hoş vakit geçirmesi için düzenlenen "Kale'de Sanat" etkinliklerinde başkentliler gün boyu doyasıya eğlenebilecek.

Ankara Kent Konseyi koordinasyonunda, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen "Kale'de Sanat" etkinliklerinde; resim, heykel, seramik, çini, ebru sanatı, müzik grupları, gösteri sanatçıları, mehter takımı, seymenler ve halk oyunları grupları yer alıyor. Kale esnafına destek sağlamak ve Ankaralı vatandaşların hoş vakit geçirmesi için gerçekleştirilen etkinlikler akşam geç saatlere kadar devam edecek.

"Ankara Kalesi'nden kopamaz oldum"

Yapılan etkinliklerde çok eğlendiğini ifade eden ressam Sibel Dündar, "Ankara Kalesi'ni tanıtmak amacıyla yapılmış çok güzel bir etkinlik. Çoğu kişi Ankara'da oturduğu halde bu güzel yeri bilmiyor. Tarihini bilmiyor. Bu etkinlikle herkesin Ankara'yı daha güzel tanıtacağını, gelip bu güzelliği paylaşmak isteyeceğine eminim. Kale çok güzel, bu etkinliği düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de bir ressam olarak Ankara Kale'sini birkaç kez resmettim. Buraya gelemeye başlayınca, Ankara Kalesi'nden kopamaz oldum. Burayı o kadar çok seviyorum ki. Burası apayrı. Çok eğleniyoruz" dedi.

"Çok güzel bir ortam"

Etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Rabia Yaylacı da, "Ankara'da böyle bir ortamda olmak güzel bir şey. Bu kadar iyi bir organizasyon yapılacağını tahmin etmemiştik açıkçası. Çok güzel bir ortam. Mezun olmuşken böyle bir ortamda bulunmak benim için çok mutluluk verici. Ankara'da böyle bir ortamın içinde olup katılım sağlamak çok güzel bir şey. Ben kedileri işliyorum konu olarak. Ankara Kedisini uygun gördük. Saat 10'dan beri çiziyorum. Akşama biter diye umuyorum" şeklinde konuştu.

"Herkesin eğlenmesi çok güzel bir şey"

Etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren bir diğer vatandaş Hakan Kulak ise, "Güzel bir etkinlik. Olmasını da devamlı isteriz. İnşallah her zaman olur. Pandemi kısıtlamaları da bitti. Herkesin de ihtiyacı var. Herkesin eğlenmesi çok güzel bir şey. Bugün kahvaltımızı yaptık. Şimdi de gezeceğiz, bakalım ne var ne yok. Yapılan etkinliklerden memnunuz tabii ki eğleniyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner