Başkent'te engelli vatandaştan örnek davranış
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Başkent'te engelli vatandaştan örnek davranış

Başkent'te engelli vatandaştan örnek davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ankara'da, yolda yürüdüğü esnada içi para dolu cüzdan bulan, fiziksel engelli İbrahim Yıldırım, sahibini bulamayınca cüzdanı en yakındaki polis karakoluna teslim etti.

Ankara'da, yolda yürüdüğü esnada içi para dolu cüzdan bulan, fiziksel engelli İbrahim Yıldırım, sahibini bulamayınca cüzdanı en yakındaki polis karakoluna teslim etti.

Polatlı Turan Caddesi'nde yürüdüğü esnada yolda cüzdan bulan fiziksel engelli İbrahim Yıldırım, içi para dolu olduğunu gördüğü cüzdanın sahibini bulamayınca soluğu Menteşe Caddesi üzerinde bulunan polis noktasında aldı.

Polis noktasına gelerek cüzdan bulduğunu söyleyen fiziksel engelli İbrahim Yıldırım'ın dürüstlüğü ve duyarlılığı polisler tarafından takdirle karşılandı. Cüzdan sahibi daha sonra polis noktasına gelerek, cüzdanını aldı. Cüzdanı sahibinin bulunması için emniyete götürüp teslim ettiğini ifade eden İbrahim Yıldırım ise, "Polis ekipleri sağ olsunlar paranın sahibini hemen buldular. Kendisine teslim ettik. Mutluyum. Müslüman bir halk olarak haram lokma bizim boğazımızdan geçmemeli. Başkalarının ihtiyacı olan paraları geri teslim etmeliyiz" diye konuştu.

İbrahim Yıldırım'ın Haymana'ya bağlı Karapınar Mahallesi'nden olduğu ve herkes tarafından sevildiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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