BAŞKENT'TE "DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ" ETKİNLİĞİ

Ankara Kent Konseyi, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla temiz çevre bilincinin önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Çok sayıda gönüllünün de katıldığı etkinlikte, kent genelindeki 14 noktada çevre temizliği yapıldı.

Ankara Kent Konseyi, Dünya Temizlik Günü kapsamında doğaya ve çevreye katkı sağlamak amacıyla gönüllülerle bir araya geldi.

Türkiye'de 81 ilde, 190 noktada ve tüm dünya genelinde eş zamanlı olarak yapılan "18 Eylül Dünya Temizlik Günü" etkinliği, Başkent'te Ankara Kent Konseyi Etkinlik Alanı dahil kent genelindeki 14 farklı noktada gerçekleştirildi.

ETKİNLİK ÇOK SAYIDA GÖNÜLLÜ VE STK İŞ BİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİ

Dünya Temizlik Günü etkinliğine; Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara Kent Konseyi Çevre ve Sıfır Atık Sözcüsü Ömer Şan, Let's Go İt Hareketi Temsilcisi Cengiz Kasak, Estonya Büyükelçisi Anelly Kolk, Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Ukrayna Büyükelçisi Natalia Lopatina ve gönüllüler katıldı.

Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için her yıl 18 Eylül'de "Dünya Temizlik Günü", tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda kent genelinde düzenlenen etkinlik; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi, Lets Do It Türkiye, SİYAMDER, Estonya, Paraguay ve Ukrayna Büyükelçilikleri, Toplum Gönüllüleri Vakfı, OSTİM Teknik Üniversitesi ile Türk Kızılay'ı iş birliğiyle gerçekleşti.

BİNLERCE POŞET ÇÖP TOPLANDI

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından açılış konuşmaları ile başlayan programa yüzlerce çevre gönüllüsü katıldı. Gençlik Parkı'ndan Mogan Gölü'ne, Kurtuluş Parkı'ndan Uğur Mumcu Parkı'na, Dodurga Köyü- Çayyolu Deresi'nden Seğmenler Parkı'na, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nden Kızılcahamam Soğuk Su Milli Parkı'na, Eski TBMM-Ulus Heykeli civarından Anafartalar'a, Atatürk Bulvarı-Güvenpark'tan Eymir Gölü'ne kadar kent genelinde belirlenen noktalarda binlerce çöp toplandı.

YILMAZ: "ANKARA'DA GÜNDE 5 BİN 500 TON KATI ATIK TOPLANIYOR"

Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için temizlik ve hijyenin önemine vurgu yapan Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Temizlik Günü dolayısyla Ankara'da Kent Konseyi'nin bütün bileşenleri uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın desteğiyle Ankara'da 6 milyonun tek yürek olduğu bir çevre etkinliği düzenleniyor. 14 ayrı noktada binlerce bileşenlerimiz bugün gönüllü olarak çöp topladı. Ankara'da günde 5 bin 500 ton katı atık toplanıyor. Bu israfın olduğu kentte farkındalık oluşturmak zorundayız. Temizlik etkinliğine katılan herkese teşekkür ediyorum. "

Dünya Temizlik Günü etkinliğine destek vermek amacıyla Kent Konseyi Etkinlik Alanı'na gelen Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ise, şöyle konuştu:

"Bugün Kent Konseyi ile birlikte Ankara'nın 14 farklı noktasında çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Biz de Zabıta Daire Başkanlığı olarak belirlenen noktalara ekip göndererek katkıda bulunacağız" dedi.

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Hijyen ve temizliğin insan sağlığını yakından ilgilendirdiğini belirten CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, "Çevre temizliği bütün insanlığın sağlığını yakından ilgilendiren bir konu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve temizlik anlayışı sayesinde Ankara, hijyen konularında önde geliyor. Başkent olarak temizlik konusunda diğer illere örnek olmak zorundayız" derken, Dünya Temizlik Günü Etkinliği'ne katılan Estonya Büyükelçisi Anelly Kolk da, "Dünya Temizlik Günü etkinliği, Estonya'da başladı ve tüm dünyada gerçekleştiriliyor. Bu nedenden dolayı çok mutluyum. Bugünkü etkinliği Ankara'da yaptığımız için de ayrıca mutluluk duyuyorum. Bütün gönüllülere teşekkür ederim" diye konuştu.

GÖNÜLLÜLER TEMİZ BİR DÜNYA MESAJI VERDİ

Temiz bir dünya mesajı bırakmak için etkinliğe katılan Başkentli gönüllüler, duygularını şu sözlerle ifade etti:

-Hacer Türkmen (Let's Do It Turkey Seğmenler Ekip Lideri): "Küresel ısınma gibi bir gerçekle karşı karşıyayız. Farkındalık yaratmak için bu etkinliğe katıldık. Burada gönüllüler olarak atık topluyoruz. "

-Rümeysa Yağmur Saçan (Let's Do It İç Anadolu Bölge Direktörü): "Bugün diğer insanlarda bilinç oluşturmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte atık toplayacağız. Temiz bir dünyada yaşamak bizlerin elinde. "

-Murat Yumurtaş (Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı): "Bugün Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Parkı'nı hem temiz bırakmak hem de herkese örnek olmak amacıyla buluştuk. Bisikletli arkadaşlarımızla parkın çevresine yayılarak izmarit, plastik, cam ve kağıt atıkları toplayarak çevremizi ve doğamızı temiz tutmak için çalışacağız. Bizler çevremize çöp atmayarak doğamızı koruyabiliriz. Daha temiz dünya için lütfen çevremizi temiz tutalım. "

