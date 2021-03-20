Başkent köprülerinde derz yenileme çalışmaları devam ediyor
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Başkent köprülerinde derz yenileme çalışmaları devam ediyor

20.03.2021 13:52 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:17
Başkent köprülerinde derz yenileme çalışmaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçelerde sorumluluk alanında bulunan yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçelerde sorumluluk alanında bulunan yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kent genelindeki 13 köprüde bakım onarım çalışması için düğmeye basan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Yenimahalle Farabi Köprüsü İstanbul Yolu istikametinde 28 Mart tarihine kadar genleşme derzi tadilatı yapacak. Tadilat çalışmaları kapsamında yol tek yönlü trafiğe kapatılacak.

Kent genelindeki 13 köprüde derz yenileme çalışması için planlama yapan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, ilk etapta Şaşmaz Bulvarı Sanayi Girişi, Yunus Emre Köprüsü ve İbni Sina Köprüsü'nde genleşme derzi tadilatını tamamladı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı şimdi de Cengiz Aytmatov Caddesi Yenimahalle Farabi Köprüsü İstanbul yolu istikameti üzerinde 19 Mart 2021 tarihi itibarıyla genleşme derzi tadilatı başlattı.

Farabi Köprüsü 28 Mart'a kadar tek yönlü trafiğe kapatılacak

Cengiz Aytmatov Caddesi Yenimahalle Farabi Köprüsü İstanbul yolu istikameti genleşme derzi tadilatı nedeniyle 28 Mart tarihe kadar tek yönlü trafiğe kapatılacak.

Yapılacak çalışmaları daha önceden sosyal medya hesapları üzerinden de vatandaşlara duyurarak bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte şu 9 köprüde genleşme derzi tadilatına başlayacak:

"Doğukent Bulvarı İmrahor Köprüsü, Söğütözü Milli İrade Köprüsü, Eskişehir Yolu Ümitköy Köprüsü, Ümitköy Meksika Caddesi Köprüsü, Ankara Bulvarı Tigem Önü Köprüsü, Dışkapı Köprüsü, İvedik Seyran Dönüşü Köprüsü, Kayaş Çevre Yolu Bağlantı Köprüsü, Mithatpaşa Köprüsü". - ANKARA

Başkent köprülerinde derz yenileme çalışmaları devam ediyor
Başkent köprülerinde derz yenileme çalışmaları devam ediyor
Başkent köprülerinde derz yenileme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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