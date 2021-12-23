Başkent Kart en çok gıda harcamalarında kullanıldı

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım alan ailelere yönelik dağıttığı ' Başkent Kart' ile 21 Mayıs-21 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 284 milyon 933 bin 611 TL'lik harcama yapıldı. Başkent Kart'ın kullanıldığı alışverişlerde 136 milyon 990 bin 741 TL ile en büyük payı gıda harcamaları oluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "Başkent Kart" kullanımı her geçen gün artıyor. Sosyal yardım alan aileler başta olmak üzere diğer vatandaşlar tarafından kullanılan Başkent Kart ile 21 Mayıs-21 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 284 milyon 933 bin 611 TL'lik harcama yapıldı. Yapılan alışverişlerde en büyük payı 136 milyon 990 bin 741 TL ile gıda harcamaları oluşturdu. Sadece sosyal yardım alan ailelerin değil Türkiye'nin en geniş kapsamlı şehir kartına dönüşen Başkent Kart kullanımı verileri arasında 1 milyon 127 bin 792 TL ile oyuncak harcaması da dikkat çekti. 220 bin sosyal yardım alan aile ile 110 bin vatandaş tarafından eğitimden sağlığa, yemekten giyime, fatura ödemelerinden bebek ürünlerine kadar birçok alanda kullanılan Başkent Kart kısa bir süre içinde ise 70 bin çiftçiye dağıtılacak. Yaklaşık 400 bin kullanıcıya ulaşacak Başkent Kart ile 21 Mayıs'tan bugüne kadar yapılan harcama kalemleri ve tutarları ise şöyle:

"Sağlık: 573 bin 989 TL

Eğitim: 2 milyon 312 bin 306 TL

Giyim: 9 milyon 230 bin 379 TL

Oyuncak, Hediyelik eşya ve oyun: 1 milyon 127 bin 792 TL

Bebek ürünleri: 664 bin 289 TL

Restoran, kafe, yemek hizmetleri: 12 milyon 316 bin 312 TL

Gıda: 136 milyon 990 bin 741 TL

Kamu hizmetleri ve fatura ödeme: 47 bin 682 milyon 852 TL

Diğer: 74 milyon 34 bin 951 TL"

Başkent'in ödüllü kartı ile sosyal yardım alan ailelere destek

Kredi kartlarındaki gibi çipli ve temassız ödeme imkanına sahip ön ödemeli para kartı olan Başkent Kart, kullanıma açılmasının ardından 7 ay geçmesine rağmen finans ve teknoloji alanlarında aldığı ödüllerle de adını tüm dünyaya duyurdu. Başkent Kart'ın teknolojik altyapısını hazırlayan Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi, "Sardis Ödülleri" kapsamında 3 altın ödül alırken, Fast Company Dergisi'nin uluslararası platformda düzenlediği "Most Innovative Campanies" araştırması sonucunda ise dünyanın en iyi 7'nci inovatif şirketi oldu. İhtiyaç sahipleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yüklenen limitler doğrultusunda harcama yapabilirken, Başkent Kart sahibi diğer vatandaşların yaptığı harcamalarla elde edilen komisyon da yıl sonunda sosyal yardım havuzuna aktarılacak. Başkent Kart sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi A Blok Ana Hizmet Binası ile ASKİ Genel Müdürlüğü'ndeki başvuru noktalarına gelerek kart başvurusu yapabiliyor. - ANKARA