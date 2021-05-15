Başkent'in gökkuşağı tepeleri
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Başkent'in gökkuşağı tepeleri

İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM - Haberler | Güncel

Başkent'in gökkuşağı tepeleri Ankara'da bulunan "Gökkuşağı Tepeleri" renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor Ankara'da, 10 milyon yıl önce oluşan ve "Gökkuşağı Tepeleri" olarak bilinen renkli tepeler, görselliği ve renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor.

Başkent'in gökkuşağı tepeleri

Ankara'da bulunan "Gökkuşağı Tepeleri" renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor

ANKARA - Ankara'da, 10 milyon yıl önce oluşan ve "Gökkuşağı Tepeleri" olarak bilinen renkli tepeler, görselliği ve renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alan Kız Tepesi Tabiat Anıtı içinde bulunan ve kırmızı, kahverengi, gri ve sarı tonlarını yansıtan tepeler, görül

meye değer görüntüler oluşturuyor. Nallıhan Kuş Cenneti, gerek her mevsim barındırdığı kuş topluluklarıyla, gerekse jeolojik değerleriyle doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemcileri için ideal ortam sunarken gölün arkasında yükselen 10 milyon yıl önce oluşmuş rengarenk tepeler, görenlerin gözlerini kamaştırırken bölgenin turizm potansiyeline zenginlik katıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 542 hektar büyüklüğündeki alan "Kız Tepesi Tabiat Anıtı" olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştı.

Başkent'in gökkuşağı tepeleri
Başkent'in gökkuşağı tepeleri
Başkent'in gökkuşağı tepeleri
Başkent'in gökkuşağı tepeleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM

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