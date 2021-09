BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU HELEBİŞ GECESİ'NE DAVET ETTİ

Başkanımız Ekicioğlu Helebiş Gecesi'nin 17 Eylül 2021 Cuma günü Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde saat 20: 00'da düzenleneceğini duyurduKırşehir Belediyesi'nin yaptığı girişimler sonucu Lapseki Kaynakamlığı, Adatepe Köyü Muhtarlığı ve çok değerli aile fertlerinin oluru ile 27 yıl önce hayata gözlerini yuman Şemsi Yastıman'ın naaşı 9 Temmuz 2021 Cuma günü hasreti olduğu Kırşehir'e nakledilmiş ve İmaret Mezarlığı'ndaki Şeyh Süleyman Türbesi yanında defnedilmişti. Türk Halk Müziği'ne kaynak kişi ve derleyici kimliği ile emeği geçmiş büyük halk sanatçısı Şemsi Yastıman'ın düzenlediği Helebiş Geceleri belediyemizin katkılarıyla yeniden hayat kazanıyor. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, şunları ifade etti: Büyük halk sanatçısı ozanımız Şemsi Yastıman'ın yaşadığı dönemde her yıl İstanbul'da geleneksel olarak düzenlediği "Helebişçiler Gecesi"ne Kırşehir'de çok sayıda kişi katılırdı. Kırşehir'in yetiştirdiği büyük saz ve söz ustası değerli hemşehrimiz Şemsi Yastıman'ın öncülük ettiği, Kırşehir'in saz, söz, muhabbet aleminin en güzel yansıması şüphesiz Helebişçiler Gecesi'dir. Biz, Kırşehir belediyesi olarak tarihsel ve kültürel mirasımızı kayıt altına alıp, onları gelecek kuşaklarımıza özgün bir şekilde aktarmanın çalışmalarını da yapıyoruz. Bu kapsamda 34. Ahilik haftası kutlamalarının 5. Günü olan 17 Eylül 2021 Cuma günü Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde saat 20: 00'da "Helebiş Gecesi" düzenliyoruz. Aşağıda Ozanımız Şemsi Yastıman'ın HELEBİŞ GECESİ DAVET MEKTUBUNU Kırşehirli hemşehrilerimle paylaşıyorum: Duyduk, duymadık dimeyin, Aç karnına erik, koruk yimeyin…İki bin yirmi bir senesi, on yedi EylülKırşehirliler düğününe gelmek şart. HELEBİŞ GECESİ DAVET MEKTUBUKIYMATLI HEMŞERİM17 EYLÜL 2021 CUMA akşamı saat 20. 00'da NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ/ KIRŞEHİR EVİ'nde düzenleyeceğimiz HELEBİŞ GECESİ'nde buluşalım. Bu işin sonu yok! Hep dünya işine dalmıyalım. Bağzı bağzı da böyle toprağımızın uşakları bir araya gelelim, gurdumuzu dökelim, iki yarenlik idelim, horata yapalım. Kındamlılar, Yenice Mahalleliler, Dinekbağlılar, Özbağlılar, Aşıkpaşalılar, Bağbaşılılar, Kamanlılar, Çiçekdağlılar, Mucurlular, Akçakentliler, Akpınarlılar, Boztepeliler, hepiciğimiz şöyle biz bize bir HELEBİŞ yapalım, baş bağlıyalım. Bu dünyada sıhhat, muhabbet, sohbet ve neşeden gayrisi yalan… Hele bir de böyle bütün KIRŞEHİRLİLER bir arada olursa Dağrmen Deresi'nden Çiğdem, Kümbetaltı'ndan Dümdüm, Avgun'dan da Gülnasir, kokuları gelmez mi? İnşaallah sağ olalım da o geceye erişelim… Unuttum munuttum, hasdayım masdayım, uzak muzak, dimek mimek yok… Şimdiden takvime not alın. Bu davetiyeyi alıp da o gece gelmiyenlerin cıllığı yazılacak. Çok mühim sebeplerden dolayı gelemiyen hemşerilerimizin 2-3 gün önceden durumu telefon veya mektupla bildirmeleri rica olunur. Hem gelmeyip hem de gelemiyeceğini önceden bildirmeyen hemşerilerimizden ceza alınacak cezayı ödemezse bi daha GÖĞDE NE VAR? BULUT… SEN DE BU DAVETİ UNUT…Bu gecemize şu kimseleri yanınıza alıp getirmemenizi çok rica ediyoruz. Eşiniz, öz veya üvey oğlunuz, kızınız, torununuz, kardaşınız, pederiniz, anneniz, dayınız, emminiz, halanız, teyzeniz, yengeniz, yeğeniniz, bacanağınız, enişteniz, kayın pederiniz, kayın valideniz, kayın biraderiniz, damadınız, dayı oğlunuz, emmi oğlunuz, hala oğlunuz, teyze oğlunuz, yazlık ev komşunuz, kışlık ev komşunuz, dükkan komşunuz, meslek arkadaşınız, iş ortağınız, aile dostunuz, asker arkadaşınız, yolculuk arkadaşınız, okul arkadaşınız ve meyhane arkadaşınız…Bu davetiye tek kişiliktir…"Niçin HELEBİŞ gecelerine yalnız erkekler gidiyo da, bizi çağırmıyolar" diye hanımlar darılmasın! Onların GÜN'ü olduğu zamanlar erkekleri çağırıyorlar mı? DİPNOT: Hiçbirimiz arzu etmeyiz, amma o gece oranın ahengini bozan olursa o şahıs not alınacak ve ileriki HELEBİŞ toplantılarının heç birisine çağrılmayacaktır. Bu itibarla o gün gündüzden hanımı ile kavga edenler, iş yerinde münakaşa edenler, senedi protesto olanlar veya buna benzer olaylarla karşılaşanlar lütfen o geceye gelmesinler ve de sözümüze darılmasınlar. Zira orada ne gendileri, ne de hemşeriler ırahat idemez. Esasen o gece çalıp çığırmak, gülüp oynamak gecesidir. Gecemizde siyasetin "S" harfi, ticaretin "T" harfi konuşulmaz. Açık artırma, piyango miyango yoktur. "Bana niye davet mektubu gelmedi? " diyenler darılmasın. Bundan sonrakine ona da gelir. O gece sizden bi bişi bekliyok. Nasıl mı? Aha şöğle: Gecemize yiyecek maddesi getirip hemşerilere ikram edebilirsiniz. Mesela Kırşehir turşusu, çemen, yuka ekmek, sızgıt, köğtür, armıt kakı gibi yiyecekler getirebilirsiniz. Afiyet olsun.

