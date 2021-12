BAŞKANIMIZ PEKMEZCİ TURAN GECESİ'NE KATILDI

BAYBURT (Habermetre) - Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci Bayburt Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen Turan Gecesi programına katıldı. Yoğun ilgi gösterilen programda sanatçılar şık Sefai, Ali Kınık ve Ahmet Öngel sahne aldı. Bayburt Kapalı Spor salonunda gerçekleşen programda Başkanımız Hükmü Pekmezci, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın ve Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin konuşma yaptılar. Burada konuşan "Başkanımız Pekmezci "Biz büyük bir milletin mensuplarıyız. İhtişamlı bir geçmişimiz, güçlü bir yapımız var. 16 imparatorluk, 250 den fazla devlet kuran bir milletiz. Biz büyük bir devletiz. Altaylardan Tuna'ya, Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan bir coğrafyada milletimiz tarih boyunca ihtişamlı bir çalışma içinde olmuş. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen yiğitler, burayı vatan yapmışlar. Önce beylikler sonra devletler ve imparatorluklar kurmuşlar. 3 asır boyunca bir imparatorluk sonra, 6 asır boyunca bir başka imparatorlukla dünyaya hükmetmişiz. " İfadelerini kullandı. Türk milletinin çok büyük bir millet olduğunu belirten Başkanımız, "Bizim geçmişimize baktığınız zaman Ötüken'den Söğüt'e, Orhun'dan Sakarya'ya, Malazgirt'ten Mohaç'a uzanan bir tarih silsilesi içinde zaferlerle birlikte kimi zaman acıları, kimi zaman sevinçleri yüreğimizde duymuşuz. Ülkücü olmak da kalmak da zordur. Ülkücüler bu millet için yıllar boyunca en onurlu mücadeleyi vermiş ve görevini en iyi şekilde yapmıştır. Türkiye'mizin karanlık günlerinde ülküdaşlarımız bu ülke için can vermişler, kan vermişler ve ülkemizi karanlıklardan aydınlığa taşımışlardır. Bunu da nice şehitler vererek yapmışlardır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in siz kıymetli gençler için bir ifadesi var. Diyor ki "Gençler her biriniz Türk bayrağısınız. Onu lekelemeyin, kirletmeyin ve yere düşürmeyin. " Yine bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli diyor ki " Geleneği ile geleceği arasında bağ kurmayan toplumların hazin sonlarına tarih ibretle şahitlik etmektedir. " Geçmişimizi bilip, geleceğimizi de iyi planlamak zorundayız. Bugün burada ülkücüler olarak uzun bir aradan sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sizleri tekrar sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere bu vatan için can veren şehitlerimize rabbimden rahmet diliyorum. " dedi. Konuşmaların ardından sahne alan Ahmet Öngel, Aşık Sefai ve Ali Kınık seslendirdikleri şarkılarla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattılar. Dinleyiciler gecede söylenen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Konserin ardından Başkanımız Hükmü Pekmezci ile protokol üyeleri tarafından sanatçılara plaket ve hediye takdimi yapılmasından sonra gece sona erdi. Programda ayrıca belediyemiz tarafından yöresel tatlarımızdan olan Kavurmalı Kavut Çorbası ikram edildi. Programa Başkanımız Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Gümüşhane İl Başkanı Nadim Aydın, MHP MYK Üyesi Musa Küçük, Başkan Yardımcımız Süreyya Türkmenli, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin, Ülkü Ocakları Gümüşhane İl Başkanı Serkan Alp, partililer ve vatandaşlar katıldı.

