BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'İN BÜYÜK SEVİNCİ

İSTANBUL (Habermetre) - Çatalca'mıza kazandırdığı ve kazandırmaya devam ettirdiği projelerin merkezine yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandıran Başkanımız Mesut ÜNER, göreve gelir gelmez kurulumunu gerçekleştirdiği Çatalca Belediye spor kulübümüzün yurt içi ve yurt dışında kazandığı başarılarla bu aralar oldukça sevinçli ve gururlu günler yaşıyor.

Başkanımız Mesut ÜNER'in ilk ve en önemli icraatlarından biri olan Çatalca Belediyespor'umuzda an itibariyle 14 farklı spor dalında 18 antrenör ve 3000'e yakın sporcumuz görev alıyor. Çatalca Belediyespor sporcularımızın son dönemde kazandığı yurt içi ve yurt dışı başarılar, tüm Çatalca halkımıza büyük bir sevinç yaşattı. 75 bin nüfuslu ilçemizde 3000'e yakın sporcumuzun bulunmasının en önemli etkilerinden biri Başkanımız Mesut ÜNER'in ilçemize önemli spor tesisleri kazandırması ve kazandırmaya devam etmesiydi. Milli Takımlara ev sahipliği yapan İlyas DEMİROĞLU Güreş Salonumuz ve Spor Adamız bu anlamda dikkat çeken projeler oldu. . Spor Adası projemizin en önemli etaplarından kapalı olimpik havuzumuz tamamlanırken, temeli geçtiğimiz Haziran ayında attığımız Kapalı spor salonumuz ise büyük oranda tamamlandı. İşte böylesine spor adına güzel günlerin yaşandığı Çatalca'mızda gelen yurt içi ve yurt dışı başarıların sonrasında sporcularımız sevinçlerini paylaşmak için Başkanımız Mesut ÜNER'i makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında Başkanımız Mesut ÜNER'in sevinci ve gururu gözlerinden okunuyordu.

Başarılı sporcuların ziyareti sonrasında açıklamalarda Başkanımız Mesut ÜNER; "Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımların sonucu Çatalca gençliğimizin başarılarına şahit olmanın gururu ve sevinci anlatılmaz yaşanır. Çatalca Belediyespor Başkan Vekilimiz Lokman NAROĞLU, Belediye Başkan Yardımcımız Cengiz UÇAR ve Gençlik ve Spor Müdürümüz Selçuk BABAOĞLU ile birlikte 40 ülke 1890 sporcunun katılım sağladığı WORLD SHOTOKAN Dünya Karate Şampiyonasında, altın madalya kazanan sporcularımız Erdem ERKOÇ ve Hasan Celal YILDIRIM'ı, Antalya İli Kemer ilçesinde düzenlenen uluslararası Bocce şampiyonasında birinci olan sporcularımızdan Kutay DURAN'ı, 2021 THF İstanbul İl Temsilciliği Cumhuriyet Kupası Minik Kadınlar İstanbul Şampiyonu sporcularımızın ve kıymetli antrenörlerimizin yorucu bir günün sonunda kıymetli ziyaretleri tüm yorgunluğumu sonlandırdı. Çatalca'mızın adını tüm Türkiye ve Dünya başarılarıyla duyacak hedefimizi gerçekleştirme yolunda gösterdikleri emek ve gayretler için çok teşekkür ederim. Çatalca'mızda yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz her alanda başarıya giden yolda asla yalnız yürümeyecek. Sizlerle gurur duyuyoruz. " dedi

#BirlikteÇatalcayız

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