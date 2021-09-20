BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜMÜZE ZİYARET - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜMÜZE ZİYARET

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜMÜZE ZİYARET

Başkanımız Mesut Üner, Çatalca'mıza yeni atanan İlçe Emniyet Müdürümüz Ömer Erhan Konanç'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Başkanımız Mesut Üner, Çatalca'mıza yeni atanan İlçe Emniyet Müdürümüz Ömer Erhan Konanç'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Hayırlı olsun ziyaretinden sonra açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan, Ömer Erhan Konanç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni Emniyet Müdürümüzü tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz. Hayırlı olsun. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Amelia Hamlin Cansu Dere Seda Sayan Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Arda Turan Fatih Terim Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜMÜZE ZİYARET - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 17:00:36. #1.17#