BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜMÜZE ZİYARET

Başkanımız Mesut Üner, Çatalca'mıza yeni atanan İlçe Emniyet Müdürümüz Ömer Erhan Konanç'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Hayırlı olsun ziyaretinden sonra açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan, Ömer Erhan Konanç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni Emniyet Müdürümüzü tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz. Hayırlı olsun. " dedi.

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