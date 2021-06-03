Başkanımız Mesut Üner: Çatalca'mız Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkanımız Mesut Üner: Çatalca'mız Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor

Başkanımız Mesut Üner: Çatalca'mız Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Her fırsatta birlikte Çatalca'yız diyerek, ilçemize hizmet etmek için yola çıkan, göreve geldiği günden bugüne adeta makamını unutan ve sürekli sahada halkımızla birlikte olan Başkanımız Mesut Üner'in bu seferki durağı Çatalca Motorlu Taşıtlar Kooperatifi oldu.

Her fırsatta birlikte Çatalca'yız diyerek, ilçemize hizmet etmek için yola çıkan, göreve geldiği günden bugüne adeta makamını unutan ve sürekli sahada halkımızla birlikte olan Başkanımız Mesut Üner'in bu seferki durağı Çatalca Motorlu Taşıtlar Kooperatifi oldu.

Kooperatif üyelerinin samimi ve sevecen karşılamasıyla büyük bir keyif alan Başkanımız Mesut Üner, alanda yeni yapılacak kooperatif hizmet binasının şantiyesini de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Çatalca Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'nin temeli atılan yeni hizmet binasının şantiyesinde yerinde denetimlerde bulunduk. Şantiyede alın teri döken emekçi kardeşlerime kolaylıklar diledim. En kısa vakitte kooperatif üyelerimizin kendilerine yakışacak hizmet binasına kavuşacak olmasından dolayı oldukça mutluyum. Tüm ilçe halkıma ve kooperatif üyelerimize hayırlı olsun. Çatalca'mız her şeyin en iyisini hak ediyor. Şantiye ziyaretimde kooperatif üyelerimizin şahsıma gösterdiği sıcak ilgi ve alaka için çok teşekkür ederim. Sizlerin beni motive eden sözleriniz üzerime çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumluluklarım için gece-gündüz demeden sizler için çalışmalarıma devam edeceğim. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Ergin Ataman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkanımız Mesut Üner: Çatalca'mız Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 16:31:51. #1.14#

title