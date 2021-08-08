BAŞKANIMIZ, KÖY MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Gürlevik ve Tut İsale Hatlarından su alan köylerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, su tasarrufu konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Gürlevik ve Tut İsale Hatlarından su alan köylerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, su tasarrufu konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Son günlerde mevsimsel şartlardan dolayı içme suyu kaynaklarında meydana gelen azalmadan dolayı ciddi bir tehditle karşı karşıya kalan Adıyaman'ın bu sorununun önüne geçmek için bir yandan ciddi projeler üzerinde duran Belediyemiz, diğer taraftan da halkı su tasarrufu konusunda uyarıyor.

Su sorununun önümüzdeki süreçte dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi haline geleceğinin öngörüldüğünü dile getiren Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman olarak bu durumdan en az şekilde etkilenmek için su tasarrufunun önemine dikkat çekti. Bu konuda personelinden şehir merkezinde rutin denetimler gerçekleştirmesi talimatında da bulunan Başkan Kılınç, böylelikle suyu boşa kullanan esnaf ve vatandaşların uyarılarak israfın önüne geçmeyi amaçlıyor.

Benzer bir uyarıyı Adıyaman'ın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gürlevik ve Tut İsale Hatlarından yararlanan köylerin muhtarlarına da yapan Başkanımız, gerçekleştirdiği toplantıda bir araya geldiği muhtarlardan suyu dikkatli kullanmalarını istedi.

Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcımız Mithat Töken, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürümüz Şevket Baybatmaz, Yaylakonak Belde Belediye Başkanı Abuzer Aydın ile Gürlevik ve Tut İsale Hatlarından yararlanan köylerin muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan Başkanımız, katılım gösteren herkesin ortak amacının su sıkıntısını halletmek olduğunu söyleyerek, "Bunun için üzerinde çalıştığımız projelerimizin yanında su tasarrufu sağlamak da çok önemlidir. Bugün muhtarlarımızla bu konuyu görüşmek için bir araya geldik. İnşallah amacına ulaşan bir toplantı olur" dedi.

Toplantıya katılan muhtarlar da sorunlarından bahsederek, su sorunun çözümü için el birliğiyle çalışması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Habermetre