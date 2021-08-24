BAŞKANIMIZ GÜNDOĞDU, ESNAF VE VATANDAŞLARA AŞURE İKRAM ETTİ

BAŞKANIMIZ GÜNDOĞDU, ESNAF VE VATANDAŞLARA AŞURE İKRAM ETTİFerizli Belediyesi, Muharrem Ayı dolasıyla her yıl geleneksel hale getirilen Aşure Etkinliği düzenlendi.

BAŞKANIMIZ GÜNDOĞDU, ESNAF VE VATANDAŞLARA AŞURE İKRAM ETTİ

Ferizli Belediyesi, Muharrem Ayı dolasıyla her yıl geleneksel hale getirilen Aşure Etkinliği düzenlendi. Belediye tarafından hazırlanan aşureler, ilçe Pazar girişinde vatandaşlara ve esnaflara ikram edildi.

Aşure kazanının önünde oluşan kuyruklar ile Muharrem ayının bereketi paylaşıldı. Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, AK Parti İlçe Başkanımız Muhsin Zurnacı ve MHP İlçe Başkanımız Veysel Dikbaş vatandaşlara birlikte aşure dağıttı.

Aşure ikramına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geleneklerin devam ettirilmesinin sıcak bir duygu oluşturduğuna dikkat çekerek, Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu'ya bu geleneği devam ettirmesinden dolayı memnuniyetlerini belirttiler.

Bereketin, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olan "Aşure Günü"nün milletimiz ve tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Başkanımız İsmail Gündoğdu, "Bizleri bir Muharrem Ayına daha eriştiren rabbimize hamd-u senalar olsun. Muharrem ayı dolayısıyla bugün hemşehrilerimize aşure ikram ettik. Aşure Günü'nün birlik, dayanışma ve paylaşma duygularını hep beraber yaşadık. Aşure, tüm farklılıkların bir araya gelerek ayrı bir güzelliği, ayrı bir lezzeti ortaya çıkardığı mesajını verir. Rabbim birçok malzemeyi içerisinde barındıran aşuredeki lezzeti, birlik ve beraberliği hayatımıza yansıtsın. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. " ifadelerini kullandı.

Foto Galeri için tıklayın... 24. 08. 2021 tarihinde eklendi

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Ferizli Belediyesi, Muharrem Ayı dolasıyla her yıl geleneksel hale getirilen Aşure Etkinliği düzenlendi. Belediye tarafından hazırlanan aşureler, ilçe Pazar girişinde vatandaşlara ve esnaflara ikram edildi.

Aşure kazanının önünde oluşan kuyruklar ile Muharrem ayının bereketi paylaşıldı. Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, AK Parti İlçe Başkanımız Muhsin Zurnacı ve MHP İlçe Başkanımız Veysel Dikbaş vatandaşlara birlikte aşure dağıttı.

Aşure ikramına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geleneklerin devam ettirilmesinin sıcak bir duygu oluşturduğuna dikkat çekerek, Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu'ya bu geleneği devam ettirmesinden dolayı memnuniyetlerini belirttiler.

Bereketin, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olan "Aşure Günü"nün milletimiz ve tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Başkanımız İsmail Gündoğdu, "Bizleri bir Muharrem Ayına daha eriştiren rabbimize hamd-u senalar olsun. Muharrem ayı dolayısıyla bugün hemşehrilerimize aşure ikram ettik. Aşure Günü'nün birlik, dayanışma ve paylaşma duygularını hep beraber yaşadık. Aşure, tüm farklılıkların bir araya gelerek ayrı bir güzelliği, ayrı bir lezzeti ortaya çıkardığı mesajını verir. Rabbim birçok malzemeyi içerisinde barındıran aşuredeki lezzeti, birlik ve beraberliği hayatımıza yansıtsın. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. " ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Habermetre