BAŞKANIMIZ GÜNDOĞDU'DAN GÜN BOYU ÖĞRETMENLER GÜNÜ ZİYARETİ

Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçe genelinde bulunan tüm okulları ziyaret ederek, öğretmenlerin gününü kutladı, onlara üzerinde öğretmenlerin isimlerinin kazılı olduğu ajanda hediye etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken; Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Şehit Hacı Uzun İlk-Orta Okulu, İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Hakan Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TİS Halit Narin İlk-Orta Okulu, Fikret-İsmet Aktekin Anadolu Lisesi, Rüveyde Güneş İlk-Orta Okulu, Hatice Aslan İlk-Orta Okulu ve Konuklu İlkokulunu ziyaret ederek, buradaki öğretmenlerin günlerini kutladı. Ziyaretlerinde öğretmenler ile bir araya gelerek sohbet eden ve günlerini tebrik eden Başkan Gündoğdu üzerlerinde öğretmenlerinin isimlerinin yazılı olduğu ajanda hediye etti.

Ziyaretlerinde öğretmenler ile bir araya gelip sohbet eden Başkanımız Gündoğdu, öğretmenliğin kutsal bir görev olduğuna dikkat çekerek ilim ve irfan öğretmek için fedakarca görev yapan öğretmenlere çok şey borçlu olduklarını ifade etti.

Ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceğinin öğretmenlerin ellerinde şekillendiğine değinen Başkanımız Gündoğdu, "bu gerçeğin bilincinde olan belediyemiz, öğretmen ve öğrencilerimizin daha müreffeh eğitim ortamlarına kavuşmaları için tüm imkanlarıyla eğitimin hizmetinde olmayı şeref bilmiştir" diye konuştu.

Emekli Öğretmenleri Unutmadı

Öğretmenler günü ziyaretleri kapsamında Emekli Öğretmenler Ali Harbi, Abdullah-Fatma Çukur, Nazmi Gündüz, Nuri Gündüz, Turan Erdoğdu ve Mehmet Bayraktar'ı evinde ziyaret eden Başkan Gündoğdu, hayata ve eğitime dair bir süre sohbet ettiği emektar öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ederek sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam temennisinde bulundu ve hediye takdim etti.

Emekli öğretmenler de kendilerini bu anlamlı günde unutmayan Başkanımız Gündoğdu'ya ziyareti nedeniyle teşekkür ettiler.

Foto Galeri için tıklayın... 25. 11. 2021 tarihinde eklendi

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Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçe genelinde bulunan tüm okulları ziyaret ederek, öğretmenlerin gününü kutladı, onlara üzerinde öğretmenlerin isimlerinin kazılı olduğu ajanda hediye etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken; Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Şehit Hacı Uzun İlk-Orta Okulu, İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Hakan Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TİS Halit Narin İlk-Orta Okulu, Fikret-İsmet Aktekin Anadolu Lisesi, Rüveyde Güneş İlk-Orta Okulu, Hatice Aslan İlk-Orta Okulu ve Konuklu İlkokulunu ziyaret ederek, buradaki öğretmenlerin günlerini kutladı. Ziyaretlerinde öğretmenler ile bir araya gelerek sohbet eden ve günlerini tebrik eden Başkan Gündoğdu üzerlerinde öğretmenlerinin isimlerinin yazılı olduğu ajanda hediye etti.

Ziyaretlerinde öğretmenler ile bir araya gelip sohbet eden Başkanımız Gündoğdu, öğretmenliğin kutsal bir görev olduğuna dikkat çekerek ilim ve irfan öğretmek için fedakarca görev yapan öğretmenlere çok şey borçlu olduklarını ifade etti.

Ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceğinin öğretmenlerin ellerinde şekillendiğine değinen Başkanımız Gündoğdu, "bu gerçeğin bilincinde olan belediyemiz, öğretmen ve öğrencilerimizin daha müreffeh eğitim ortamlarına kavuşmaları için tüm imkanlarıyla eğitimin hizmetinde olmayı şeref bilmiştir" diye konuştu.

Emekli Öğretmenleri Unutmadı

Öğretmenler günü ziyaretleri kapsamında Emekli Öğretmenler Ali Harbi, Abdullah-Fatma Çukur, Nazmi Gündüz, Nuri Gündüz, Turan Erdoğdu ve Mehmet Bayraktar'ı evinde ziyaret eden Başkan Gündoğdu, hayata ve eğitime dair bir süre sohbet ettiği emektar öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ederek sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam temennisinde bulundu ve hediye takdim etti.

Emekli öğretmenler de kendilerini bu anlamlı günde unutmayan Başkanımız Gündoğdu'ya ziyareti nedeniyle teşekkür ettiler.

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