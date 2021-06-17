Sivas'ta tabelalarında Türkçe isim kullanan işletmelere reklam vergisinde yüzde 75 indirim uygulanacak

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tabelalarında Türkçe isim kullanan işletmelerin ilan ve reklam vergilerinde yüzde 75 indirim uygulanacağını bildirdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tabelalarında Türkçe isim kullanan işletmelerin ilan ve reklam vergilerinde yüzde 75 indirim uygulanacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesinin ardından bir dizi etkinlik düzenleyen Sivas Belediyesi, Türkçe olmayan veya yanlış yazılan bazı cadde ve sokakların isimlerini değiştiriyor.

Bu kapsamda Bilgin, geçmişte "Şifahiye" şeklinde yanlış yazılan sokağın tabelasının yerine "Şifaiye" yazılı tabela taktı.

Bilgin, burada yaptığı açıklamada, Türkçe'nin doğru kullanılmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Belediye olarak şimdiye kadar ses bayrağımız olan Türkçemize sahip çıkmak ve toplumda bu konuda bir farkındalık oluşturmak için birçok hizmeti hayata geçirdik. Bu yıl, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak ilan edildi. Bu kapsamda da 'Dünya Dili Türkçe' adıyla yurt içinde ve dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verildi. Biz de şehrimizde bir farkındalık oluşturmak adına tabelalarında Türkçe isim kullanan işletmelerimize ilan reklam vergisinde yüzde 75 indirim uygulayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı