Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, yapımı devam eden projeleri inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapımı devam eden Yalıncak Plajı ve Sahil Düzenleme Projesi ile Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesini inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapımı devam eden Yalıncak Plajı ve Sahil Düzenleme Projesi ile Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesini inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zorluoğlu'na incelemeleri sırasında AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun da eşlik ettiği belirtildi.

Zorluoğlu, Balta, Günnar, Cora ve Mumcu'nun, inceleme öncesi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finale yükselen Trabzonlu milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun maçlarını izlediği aktarıldı.

Milli boksörlerin maçlarını izlerken heyecanlandıklarını ve gururlandıklarını vurgulayan Zorluoğlu, "Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden Trabzonlu iki Busenaz'ımızı da tebrik ediyorum. Bize büyük moral oldular. İki sporcumuzun da altın madalyayı alacağına inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu'nun daha sonra projelerin son durumlarına ilişkin beraberindeki heyete bilgi verdiği belirtildi.

Yalıncak Plajı ve Sahil Düzenleme Projesi'nin yüzde 95'lik kısmının tamamlandığının altını çizen Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'un gerçek bir ihtiyacı olan plaj projemizde sona geldik. Resmi açılışımızı yapmadık ancak plajımız kullanılacak durumda olduğu için günlük ortalama 3 bin kişi burayı ziyaret ediyor. Ufak tefek eksiklikler kaldı. Onları da tamamladığımızda resmi açılışımızı gerçekleştireceğiz. Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi de tüm hızıyla devam ediyor. Burada geçmişte doğal bir koy vardı. Biz çalışmaya başladığımızda burası da yeniden ortaya çıktı. Bölgedeki kötü yapılar yıkıldı, tamamen doğal bir sahil bandı olacak. Trabzon halkı artık rahat bir şekilde Ganita'dan başlayarak Akyazı'ya kadar sahil boyunca gezebilecek ve sporunu yapabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk