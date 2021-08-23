Başkan Zolan: "Şehrimize değer kazandırmaya devam ediyoruz"

Başkan Zolan: "Şehrimize değer kazandırmaya devam ediyoruz" Denizli'de sürdürdüğü altyapı çalışmalarıyla kangrene dönmüş sorunları tek tek çözen Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, vatandaşların destek ve takdirini kazanıyor.

Başkan Zolan: "Şehrimize değer kazandırmaya devam ediyoruz"

DENİZLİ - Denizli'de sürdürdüğü altyapı çalışmalarıyla kangrene dönmüş sorunları tek tek çözen Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, vatandaşların destek ve takdirini kazanıyor. 5 farklı noktada süren altyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, "Şehrimize değer kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün daha önce altyapı çalışması yapılmayan kentin farklı noktalarında sürdürdüğü altyapı çalışmalarını inceledi. İncelemeye Başkan Zolan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü ve beraberindekiler katıldı. Çalışanlar ile sohbet ederek, kolaylıklar dileyen Başkan Osman Zolan, inceleme programı kapsamında ilk olarak Adalet, Bereketler ve Akçeşme Mahallelerinde devam eden yağmur suyu hattı çalışmalarını inceledi. Altyapı çalışmalarıyla kangrene dönmüş sorunlarının tek tek çözüldüğünü belirten vatandaşların desteği ve memnuniyeti ile karşılaşan Başkan Zolan, Denizli'de ihtiyaç duyulan her ilçe ve mahalleye gerekli yatırımları yapmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Osman Zolan ayrıca Sümer ve Sevindik Mahallelerinde devam eden altyapı çalışmalarını da inceledi. Başkan Zolan, burada sık sık mahalle sakinlerinin alt yapı çalışmasına karşı gösterdiği memnuniyet ve destek ile karşılaştı.

"Hızla devam ediyor"

Denizli merkezdeki altyapı çalışmalarının da başarı ile sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Zolan, "İklim değişikliğinin getirmiş olduğu düzensiz yağışlara karşı yaptığımız yağmur suyu hatları ile bu sorunların da üstesinden geliyoruz. Yoğun yağan yağmurlara karşı vatandaşımızın sorun yaşamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hasan Gönüllü Bulvarı'nda çalışmalarımız sürüyor. Adalet Mahallesi'nde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Bereketli Mahallesi'nde de yağmur suyu ile ilgili sıkıntıyı gidermek için çalışmalarımızı başlattık. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ olarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Altyapı olmazsa olmaz

Altyapı çalışmalarının zor, maliyetli işler olmasına rağmen bir şehirde yapılması gereken temel çalışmalardan biri olduğunu belirten Başkan Zolan, "Altyapı olmadan diğer yapılan yatırımların hiçbir anlamının olmadığını da biliyoruz. Bu işler aynı zamanda maliyetli işler. Vatandaşlarımızın ileride sorunlar yaşamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimize değer kazandırmaya devam ediyoruz. Şimdiden şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat