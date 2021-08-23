Başkan Zolan: "Şehrimize değer kazandırmaya devam ediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Zolan: "Şehrimize değer kazandırmaya devam ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Başkan Zolan: "Şehrimize değer kazandırmaya devam ediyoruz" Denizli'de sürdürdüğü altyapı çalışmalarıyla kangrene dönmüş sorunları tek tek çözen Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, vatandaşların destek ve takdirini kazanıyor.

Başkan Zolan: "Şehrimize değer kazandırmaya devam ediyoruz"

DENİZLİ - Denizli'de sürdürdüğü altyapı çalışmalarıyla kangrene dönmüş sorunları tek tek çözen Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, vatandaşların destek ve takdirini kazanıyor. 5 farklı noktada süren altyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, "Şehrimize değer kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün daha önce altyapı çalışması yapılmayan kentin farklı noktalarında sürdürdüğü altyapı çalışmalarını inceledi. İncelemeye Başkan Zolan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü ve beraberindekiler katıldı. Çalışanlar ile sohbet ederek, kolaylıklar dileyen Başkan Osman Zolan, inceleme programı kapsamında ilk olarak Adalet, Bereketler ve Akçeşme Mahallelerinde devam eden yağmur suyu hattı çalışmalarını inceledi. Altyapı çalışmalarıyla kangrene dönmüş sorunlarının tek tek çözüldüğünü belirten vatandaşların desteği ve memnuniyeti ile karşılaşan Başkan Zolan, Denizli'de ihtiyaç duyulan her ilçe ve mahalleye gerekli yatırımları yapmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Osman Zolan ayrıca Sümer ve Sevindik Mahallelerinde devam eden altyapı çalışmalarını da inceledi. Başkan Zolan, burada sık sık mahalle sakinlerinin alt yapı çalışmasına karşı gösterdiği memnuniyet ve destek ile karşılaştı.

"Hızla devam ediyor"

Denizli merkezdeki altyapı çalışmalarının da başarı ile sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Zolan, "İklim değişikliğinin getirmiş olduğu düzensiz yağışlara karşı yaptığımız yağmur suyu hatları ile bu sorunların da üstesinden geliyoruz. Yoğun yağan yağmurlara karşı vatandaşımızın sorun yaşamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hasan Gönüllü Bulvarı'nda çalışmalarımız sürüyor. Adalet Mahallesi'nde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Bereketli Mahallesi'nde de yağmur suyu ile ilgili sıkıntıyı gidermek için çalışmalarımızı başlattık. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ olarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Altyapı olmazsa olmaz

Altyapı çalışmalarının zor, maliyetli işler olmasına rağmen bir şehirde yapılması gereken temel çalışmalardan biri olduğunu belirten Başkan Zolan, "Altyapı olmadan diğer yapılan yatırımların hiçbir anlamının olmadığını da biliyoruz. Bu işler aynı zamanda maliyetli işler. Vatandaşlarımızın ileride sorunlar yaşamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimize değer kazandırmaya devam ediyoruz. Şimdiden şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Zolan: 'Şehrimize değer kazandırmaya devam ediyoruz'
Başkan Zolan: 'Şehrimize değer kazandırmaya devam ediyoruz'
Başkan Zolan: 'Şehrimize değer kazandırmaya devam ediyoruz'
Başkan Zolan: 'Şehrimize değer kazandırmaya devam ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Tarkan Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Zolan: "Şehrimize değer kazandırmaya devam ediyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:55:40. #1.15#

title