Başkan Zihni Şahin: "Muhabbetimiz Koltuklarla Değil Atakumlularla Olacak"

Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Muhabbetimiz makamla, koltukla değil Atakumlularla olacak" dedi.

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Başkan Zihni Şahin, Çatalçam Mahallesi'nde Bülent Bayrı adlı vatandaşın evine misafir oldu. Şahin, beraberinde AK Parti İlçe Bakanı Haluk Köksoy ile birlikte gittiği ev ziyaretinde büyük ilgi gördü.

Vatandaşların sevgi gösterilerine teşekkür eden Başkan Zihni Şahin, "İnsan, şehirler kurar. Yollar, köprüler yapar. Kıtadan kıtaya uzanır. Uzaya çıkar. Ama gönlü ancak, bir gönülde süküna erer. Bir gönlü misafir ettiğinde varlığını hisseder. Bir gönüle girdiğinde kendini bulur. Bir genç kızımızın hayali. Bir yaşlımızın yalnızlığı. Bir delikanlımızın umudu. Bir çocuğumuzun kucak açışı. Daha nicesiyle birlikte gönülde karşılık bulur. Kuşa, ağaca, çiçeğe, tüm mahlükata gönlümüzü açıp rahmet nazarıyla bakıyorsak insanlığımızın farkına varırız. O zaman göğsümüzde bir et parçası değil alemi taşırız. Şehri emanet görmek, şehri emanet almak, şehremini olmak, ancak gönül sahibiysek olur, gönüllere girersek olur. İşte o zaman gönülden gönülle köprülerimiz kurulur. Biz bu anlayış içerisindeyiz. Bu anlayışla Atakumlu hemşehrilerimize hizmet edecek ve projelerimizi hayata geçireceğiz. Gönüller birleştiğinde ancak böyle şehirler kurulur" diye konuştu.

Başkan Zihni Şahin, açıklamalarının sonunda ise, "Biz, muhabbetimizi koltuklarla, makamlarla değil, hemşehrilerimizle yapacağız. Daha çok nasıl hizmet ederiz düşüncesi içinde olacağız. Şimdi de, 'tevazu, samimiyet ve gayret ile memleket işi gönül işi' diyerek 'gönül belediyeciliği' sözüyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Tüm hemşerilerime yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla Atakumumuzu daha ileriye taşımanın sözünü veriyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA