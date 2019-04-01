Başkan Zihni Şahin: "Gönül Rahatlığı ile Görevimi Devredeceğim"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "10 ay süreyle büyük bir onur ile yürüttüğüm görevimi gönül rahatlığı ile devredeceğim. Sevgiyle birlikte yürüdüğümüz tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Zihni Şahin, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin sona ermesiyle ilgili bir değerlendirmede bulundu. Başkan Şahin, yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e görevini devredeceğini belirterek, "Büyük bir onur ve mutluluk ile hizmet ettiğim Samsunlulara teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

Başkan Zihni Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"10 ay süreyle büyük bir onur ile yürüttüğüm Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi resmi ve kesin sonuçların açıklanmasıyla yeni Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir beye devredeceğim. Kendisini tebrik ediyor ve canı gönülden Samsunumuz ve hemşehrilerimize hizmet davasında başarılar diliyorum. Görev yaptığım süre içinde tüm Samsunlu hemşehrilerimle sevgiyle birlikte yürüdük. Bunun onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Huzur ve mutluluk içerisinde görevimi devredeceğim. Tüm hemşerilerime en içten duygularımla kalben teşekkür ediyorum. Devir teslim törenine kadar kısa süre de olsa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın gereğini yerine getireceğim. Devlet ve millet hizmetlerinde kesinti olmaz. Seçim süresinde zaman darlığından dolayı hizmet yapılan ve projelerimizin devam ettiği bazı ilçelerimizi, oralardaki çalışmaları ve projeleri sürekli takip etmeme ve bilgi almama rağmen, ziyaret etme imkanım olmadı."

"İlçelerde yapılan çalışmalar incelenecek"

Zihni Şahin sözlerini şöyle tamamladı: "Herkesin bildiği üzere 17 ilçemize daha önce pek çok kez ziyarette bulundum. Kalan kısa sürede de bu ilçelerimizi ve hizmetleri yerinde görerek incelemeler yapacağım. Bu kapsamda başta Alaçam, Yakakent ve Bafra olmak üzere tüm ilçelerimizi ziyaret etme arzusundayım. Bir kez daha tüm hemşehrilerimize, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, parti teşkilatlarımıza, bürokratlarımıza, mesai arkadaşlarımıza, değerli basın mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA