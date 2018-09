Başkan Zihni Şahin: "Bizler Samsun'a Sevdalıyız"

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ı ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bizler Samsun'a sevdalıyız" dedi.

Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Samsun ile ilgili çalışmalar hakkında karşılıklı istişarede bulundular.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Biz, Samsun olarak büyük bir aile olduğumuz gibi, AK Parti olarak da bir aileyiz. Samsun'da genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, il başkanımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz ile bir ve beraberiz. Birlikte güçlüyüz. Birlikte samsun için varız. Her zaman beraberiz. İstişare, koordine ve uyum içerisindeyiz. Fuat Köktaş Bey ve milletvekillerimiz Meclis çalışmaları dışında her zaman Samsunumuza gelmektedirler. Bu vesileyle Milletvekilimiz Fuat Köktaş'ı ziyaret ettim. Milletvekilimiz Fuat Köktaş il başkanlığımızı yapmıştır. Samsunumuzu ve ilçelerimizi çok iyi bilmektedir. Bir bakıma Samsunumuzun hafızasıdır. Bu anlamda en önemli isimlerden biridir. Samsunumuz için önemli çalışmalar yapmıştır. Samsunumuz milletvekillerimiz, il başkanımız, belediye ve ilçe başkanlarımız ile teşkilatlarımız açısından çok şanslıdır. Çünkü bizler hep birlikte Samsunumuza sevdalıyız. Bugün de bu anlayış, birlik ve beraberlik içerisinde milletvekilimiz ile istişare etme imkanımız oldu. Milletvekillerimiz ile her zaman beraber olacağız. Fuat Köktaş Bey'e misafirperverliği için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN