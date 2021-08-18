Başkan Zekiye Tekin'den Rektörümüze Ziyaret

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Başkan Zekiye Tekin'den Rektörümüze Ziyaret Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi belediye başkanı Zekiye Tekin ile bir araya geldi.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Başkan Zekiye Tekin'den Rektörümüze Ziyaret Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi belediye başkanı Zekiye Tekin ile bir araya geldi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Prof. Dr. Kazım Uysal üniversitemiz ve yaptığı çalışmalar hakkında, Zekiye Tekin de Pazaryeri ilçesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Görüşme sonunda Tekin, Uysal'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. Uysal'da Tekin'in ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek hediyelerini sundu.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 18 Ağustos 2021, Çarşamba/ 140 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya,

Kaynak: Habermetre