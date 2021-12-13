HATAY (Habermetre) - BAŞKAN YILMAZ: "ESNAFIMIZ BAŞIMIZIN TACIDIR. "

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal ve İlçe Başkanı Emrullah Gülen ile birlikte geçtiğimiz hafta sonu çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler, bol kazançlar dileğinde bulundu.

Başkan Yılmaz, tek tek selamlaşarak sohbet ettiği esnafa kendilerinden bir isteği olup olmadığını sorarak, Antakya Belediyesi olarak tüm birimleri ile esnafın her daim yanlarında olduklarını ifade etti. "Esnafımız Başımızın Tacıdır" diye sık sık vurgu yapan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal ve İlçe Başkanı Emrullah Gülen şehir genelinde hizmet veren tüm esnafa destek olmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade ettiler.

Katıldığı her programda esnafa verdiği önemi dile getiren Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, yapılan hizmetler hakkında çarşı esnafının görüşlerini aldı. Uzun Çarşı dış cephe iyileştirme ve Kurtuluş Caddesi restorasyon projelerinin tarihi dokuya, turizme, ekonomiye, şehrin genel görünümüne olduğu gibi esnafın daha nezih bir ortamda çalışabilmesine de olanak sağladığını ifade eden Başkan Yılmaz, esnafın memnuniyetinin, gönül rızasının ve dualarının kendisine en büyük güç kaynağı olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi :

13 Aralık, 2021

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