Başkan Yılmaz: "Bu Kentin Karşılık Beklemeyen Hizmetkarıyız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun için, geleceğe güzel bir şehir bırakmak için büyük emek sarf ediyoruz. Bundan asla şikayetçi değiliz. Çünkü biz bu kentin karşılık beklemeyen hizmetkarıyız" dedi.

Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan ve Düzce'nin kurucu valisi olarak bir süre görev yapan emekli Vali Fikret Güven, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret etti. Bir şehrin kalkınması için yerel yönetimlerin oldukça önemli bir görev ifa ettiğini belirten Vali Fikret Güven, "Samsun'da çok ciddi bir değişim var. Özelikle de tertemiz bir şehrimiz var. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'ı ve ekibini tebrik ediyorum. Burada yapılan çalışmalar Türkiye'de de çok farklı yerlere taşınıyor. Samsun önemli bir şehrimiz. Halka verilen bu hizmetler takdire şayan. Takdir etmemek mümkün değil. Şehir her alanda gelişmiş. Büyükşehir Belediyemiz önemli hizmetlere imza atmış. Başkanımız adeta Samsun'u Samsun yapmış" diye konuştu.

"Bu kentin karşılık beklemeyen hizmetkarıyız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz ise, "Bize emanet edilen görevi layıkıyla yerine getirmek için var gücümüz ile çalışıyoruz. Samsun her geçen gün gelişiyor, yükseliyor ve güzelleşiyor. Bizler de bu gelişimin yükselmesi için çabalıyoruz. Her zaman diyorum benim gecem, gündüzüm Samsun. Samsun için, geleceğe güzel bir şehir bırakmak için büyük emek sarf ediyoruz. Bundan asla şikayetçi değiliz. Çünkü biz bu kentin karşılık beklemeyen hizmetkarıyız. Huzurlu bir Samsun için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - SAMSUN