Başkan Yılmaz, Balya ve İvrindi'yi ziyaret etti

11.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:12

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hafta sonu İvrindi ve Balya'da mesai yaptı. İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından Okullar Bölgesi'nde yapılan Millet Bahçesini inceleyerek vatandaşlarla buluşan Başkan Yücel Yılmaz sonrasında ise Balya'yı ziyaret etti. Balya'da ilçe sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yılmaz'a Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga eşlik etti. Başkan Yılmaz, ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ilçelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmet üreteceklerini kaydetti.



İlçeleri ziyaret ederek ilçe belediye başkanları ve ilçe sakinlerini ile bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, "İlçelerimizi ziyaret ederek belediyelerimizin Büyükşehir Belediyesi ile olan koordinasyonunu ve işbirliğini değerlendiriyoruz. İstiyoruz ki vatandaşlarımız da fikirlerini söylesin, taleplerini dile getirsin. Büyükşehir Belediyesi olarak herkesin taleplerini rahatlıkla dile getirebildiği bir şehir, onları can kulağıyla dinleyen bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Bu doğrultuda Balya ve İvrindi'de vatandaşlarımızla buluştuk, yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında vatandaşlarımıza bilgi vererek fikirlerini dinledik. Balıkesirimizi hemşehrilerimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA