Başkan Yıldızkaya, tam kapanma sürecinde esnafın yanında olmaya devam ediyor
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Başkan Yıldızkaya, tam kapanma sürecinde esnafın yanında olmaya devam ediyor

Başkan Yıldızkaya, tam kapanma sürecinde esnafın yanında olmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Polatlı Belediyesi 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde Başkan Mürsel Yıldızkaya'nın desteği ile süreçten olumsuz etkilenen esnafların yanında olmaya devam ediyor.

Ankara Polatlı Belediyesi 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde Başkan Mürsel Yıldızkaya'nın desteği ile süreçten olumsuz etkilenen esnafların yanında olmaya devam ediyor. Polatlı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekipleri, iş yeri kapalı durumda bulunan esnaflara destek olmak amacıyla Başkan Yıldızkaya'nın desteği ile hazırlanan gıda paketlerinin dağıtımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Tam kapanma sürecinde esnaflara destek olmak amacıyla yapılan yardımların yanı sıra; günlük olarak antibakteriyel kaplarda hazırlanan sıcak yemekler yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin evlerine teslim ediliyor.

Sabahın ilk ışıklarında Korona virüs ile mücadele kurallarına uygun olarak, steril şartlarda hazırlanan günlük sıcak yemekler; antibakteriyel kaplarda ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturuluyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan gıda paketleri ise süreçten olumsuz olarak etkilenen esnafların adreslerine ulaştırılıyor. Bu çalışmaların yanı sıra her ay yüzlerce vatandaşa Hilal Kart Projesi aracılığıyla destekte bulunan Polatlı Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla tam kapanma süreci boyunca binlerce ihtiyaç sahibi aileye yardım ediliyor.

Karantinada bulunan aileler, yaşlı ve engelli vatandaşlar, sağlık kuruluşlarında randevusu bulunanlar unutulmuyor

'Biriz, Beraberiz, Kardeşiz' anlayışıyla şehrin dört bir yanında yardımlarını sürdüren Polatlı Belediyesi Ekipleri; Covid-19 teşhisi konularak evlerinde karantinada bulunan aileleri, market alışverişi yapamayacak durumda bulunan yaşlıları ve sağlık kuruluşlarında poliklinik randevusu bulunan vatandaşları da bu süreçte yalnız bırakmıyor. Covid-19 teşhisiyle karantinada bulunan ailelere günlük sıcak yemek yardımında bulunan, ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlıların market alışverişlerini yapan ekipler; sağlık kuruluşlarında randevusu bulunan vatandaşlara ise ulaşım imkanı sağlıyor. Gün boyunca 622 66 60 numarası üzerinden gelen yardım çağrılarını cevapsız bırakmayan Polatlı Belediyesi ekipleri; tam kapanma sürecinde Başkan Yıldızkaya'nın sosyal belediyecilik anlayışıyla kurduğu kriz masası ekipleriyle ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yapılan yardımlardan yararlanmak isteyen esnaflar 622 66 60 numarası üzerinden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ulaşabilmekte. - ANKARA

Başkan Yıldızkaya, tam kapanma sürecinde esnafın yanında olmaya devam ediyor
Başkan Yıldızkaya, tam kapanma sürecinde esnafın yanında olmaya devam ediyor
Başkan Yıldızkaya, tam kapanma sürecinde esnafın yanında olmaya devam ediyor
Başkan Yıldızkaya, tam kapanma sürecinde esnafın yanında olmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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