Başkan Yıldız: "Devletimizin yanında saf tuttuk"
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Başkan Yıldız: "Devletimizin yanında saf tuttuk"

Başkan Yıldız:
30.04.2020 19:11 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:11

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Hamdi Yıldız, "Salgın sürecinde her kim yardım istediyse yanında olduk. Dünyanın hangi noktasında olursa olsun elini yardım için kaldıran vatandaşımızın elini tuttuk ve kaldırdık.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Hamdi Yıldız, "Salgın sürecinde her kim yardım istediyse yanında olduk. Dünyanın hangi noktasında olursa olsun elini yardım için kaldıran vatandaşımızın elini tuttuk ve kaldırdık. Bizler de sendika olarak bu sürecin her aşamasında devletimizin yanında saf tuttuk" dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Hamdi Yıldız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Bu günün önemine değinen Başkan Yıldız, "Önceki yıllarda yüz binlerle alanları doldurduğumuz bu emek bayramını bu yıl Kovid-19 salgını nedeni ile meydanlarda olamamanın burukluğuyla yaşıyoruz ancak aynı coşku ile sanal alemde mesajlarımız ile 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Memur-Sen olarak 30 Nisan günü yedi kıtadan yüzlerce sendika ve konfederasyon temsilcisinin katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel uluslararası video konferans gerçekleştirildi. Yedi kıtadan sendika temsilcilerinin katıldığı video konferansta emek dünyası için pandemi süreci sonrası durumu üzerine panel gerçekleştirildi. 1 Mayıs birlik, kardeşlik ve mücadele bayramıdır. Yüreği emek, barış, adalet ve özgürlük için atanlar bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.

Salgın hastalık sürecinin en kısa sürede bu sürede atlatılması yönünde dileklerini bildiren Hamdi Yıldız, "Memur-sen ve Eğitim Bir-Sen her zaman emperyalizme, sömürüye, siyonist zihniyete karşı dimdik durmuştur ve durmaya da devam edecektir. Çağın erdemli emek hareketinin ülkemizdeki en büyük temsilcisi olan Memur-Sen emeğin odak alındığı adil bir dünya düzenin oluşması yönünde saf tutmuştur. Ülkemizde ve dünya da ezilen, hor görülen kitlelerin hamisi olmuş, demokrasi ve özgürlük düşmanlarının karşısında yıkılmaz bir kaledir. Son zamanlarda yaşadığımız süreç bize gösterdi ki dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Salgın sürecinde her kim yardım istediyse yanında olduk. Dünyanın hangi noktasında olursa olsun elini yardım için kaldıran vatandaşımızın elini tuttuk ve kaldırdık. Bizler de sendika olarak bu sürecin her aşamasında devletimizin yanında saf tuttuk" şeklinde konuştu.

İşçilerin bayramını kutlayan Yıldız, "1 Mayıs biz meydanlara çıktığımız günlerden itibaren artık gerçek bir emekçi bayramı olmuştur. Önceleri anlamsız şiddetin gölgesi altında gerçekleşen etkinlikler bizimle beraber gerçek işçinin, gerçek emekçinin kendini ifade edebildiği, saldırmadan, yaralamadan, kırmadan, dökmeden emek dediği, özgürlük dediği, hak hukuk dediği hale gelmiştir. Bu salgın sürecinin bir an önce sona ermesini temenni eder emekçi işçi ve memurlarımızın 1 Mayıs Bayramlarının kutlu olmasını dilerim. Bizler Memur-Sen ailesi olarak bu soylu emek mücadelesine her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik ruhu içinde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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