Başkan Yıldırım'dan yeni yıl mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Yıldırım'dan yeni yıl mesajı

30.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:36
Başkan Yıldırım'dan yeni yıl mesajı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yayımladığı mesaj ile 2021 yılını kutladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yayımladığı mesaj ile 2021 yılını kutladı.

Yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesini temenni eden Başkan Yıldırım, "Ülkemiz üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bıraktı. Gölbaşı'mız için güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığım 2021 yılını, siz değerli hemşerilerimle birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyorum. Geride bıraktığımız 2020 yılı ilçemizde umutların yeşerdiği bir yıl oldu. Hemşerilerimizim arzuladığı değişim sürecini hep birlikte başlattık. Gerek pandemi gerekse de ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlu ekonomik şartlara rağmen, israf etmeden planlı programlı çalışmalarla vatandaşımızın yüzünü güldüren hayatlarını kolaylaştıran hizmetler yapmaya gayret gösterdik. Alt yapı, ulaşım, asfaltlama ve sosyal projelerimizle önemli mesafeler kat ettik. 2021 yılına hizmetlerimizi fazlasıyla gerçekleştirecek olmanın heyecanı ile giriyoruz. Yeni yılda da halkımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışarak, hizmet üreteceğiz. Esin kaynağımız ve yol göstericimiz ise her zaman olduğu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmaya devam edecek. Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine yaraşır bir belediyecilik yapmaktan onur duyuyoruz. Bu düşüncelerle Gölbaşılı hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza yeni yılda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Seyit Torun Mehmet Nuri Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Coşkun Sabah Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Türk Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Yıldırım'dan yeni yıl mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:40:02. #1.14#
title