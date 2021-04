Başkan Yıldırım, 1 Mayıs'ı kutladı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.

1 Mayıs'ın emeğin, alın terinin ve dayanışmanın günü olduğunu söyleyen Başkan İskender Yıldırım, emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve ülkenin kalkınmasında büyük katkılar sağlayan çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladığını söyledi.

Başkan Yıldırım, "Her şartta emek veren kadın, erkek, genç, işçi ve emekçilerin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Her alandaki gelişmede ve ekonomik kalkınmada emeğin ve üretimin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Biliniz ki verilen emekle bu millet, bu ülke kalkınacaktır.

Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde 1 Mayıs'ın ülkemizde ve dünyadaki tüm insanlara, çalışanlara barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı