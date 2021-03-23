Başkan Yazıcı'dan 65 yaş üstü büyüklere ziyaret
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Başkan Yazıcı'dan 65 yaş üstü büyüklere ziyaret

23.03.2021 20:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:12

Başkan Yazıcı'dan 65 yaş üstü büyüklere ziyaret Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 18-24 Mart'ta kutlanan Yaşlılar Haftası nedeniyle Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Dr. Fatma Yazıcı Tuzla'da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Yazıcı'dan 65 yaş üstü büyüklere ziyaret

İSTANBUL - Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 18-24 Mart'ta kutlanan Yaşlılar Haftası nedeniyle Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Dr. Fatma Yazıcı Tuzla'da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, "Bugün yine 3 tane evimizi ziyaret ettik. Allah onlardan razı olsun. Büyüklerimizin dualarını almak, tecrübelerini paylaşmak bizim için her zaman çok önemli bir kriter olmuştur" dedi.

Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da 18-24 Mart'ta kutlanan Yaşlılar Haftası Tuzla'da da kutlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Dr. Fatma Yazıcı, ilçede yaşayan ve Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu tarafından takibi yapılan 65 yaş üstü büyükleri evlerinde ziyaret etti. Başkan Yazıcı, 65 yaş üstü büyüklere çiçek ve meyve sepeti hediye etti. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılan ziyaretlerde, pandemi nedeniyle evlerinde bulunan 65 yaş üstü büyüklere yalnız olmadıkları hissettirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada," Bugün yine 3 tane evimizi ziyaret ettik. Allah onlardan razı olsun. Büyüklerimizin dualarını almak, tecrübelerini paylaşmak bizim için her zaman çok önemli bir kriter olmuştur

"Onların dualarını aldık"

Yaşlılar Haftası nedeniyle ziyaretlerimiz oluyor. Bugün yine 3 tane evimizi ziyaret ettik. Allah onlardan razı olsun. Büyüklerimizin dualarını almak, tecrübelerini paylaşmak bizim için her zaman çok önemli bir kriter olmuştur. Büyüklerimizin bilgi ve birikimi ile beraber, geleceğe her zaman hazırlıklı olmak gençlerimizi de Yaşlılar Haftası münasebetiyle büyüklerimize saygı çerçevesinde en iyi noktaya gelmesini arzu ediyorum. Biz örnek olacağız, onların dualarını aldık. Teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Başkan Yazıcı'dan 65 yaş üstü büyüklere ziyaret
Başkan Yazıcı'dan 65 yaş üstü büyüklere ziyaret
Başkan Yazıcı'dan 65 yaş üstü büyüklere ziyaret
Başkan Yazıcı'dan 65 yaş üstü büyüklere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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