Başkan Yaşar'dan personele bayram jesti

Çat Belediyesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Çat Belediyesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Çat Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen bayramlaşma törenine Belediye Başkanı Melik Yaşar ve Belediye personeli katıldı.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar tarafından, görevlerindeki üstün gayret ve başarılarından dolayı Çat Belediyesi'nde çalışan 30 personele Bayram hediyesi olarak alışveriş çeki hediye edildi.

Bayram hediyesi olarak çalışanlara hediye çeki verdiklerini belirten Başkan Yaşar, "Bayramda sizlere çam sakızı, çoban armağanı bir destekte bulunmak istedik, önümüzde ki süreçte de sizlere olan desteğimiz devam edecektir. Hizmet süreniz boyunca sorumluluğunuz dahilindeki görevleri layıkıyla yerine getirdiğiniz, kurumumuzu sahiplenerek görevin mahiyeti ne olursa olsun, mesai kavramı gözetmeksizin fedakarca çalıştığınız ve mesai arkadaşlarınıza ilhan veren hal ve davranışlarınız için sizi içtenlikle takdir eder, başarılarınızın devamını dilerim." dedi.

Ödül takdiminden önce personeline hitap eden Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar; Göreve geldikleri 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, Belediye'nin tüm birimlerinde çalışan personelin üstün gayretiyle Çat'ta bir değişimin startını verdiklerini belirterek bu değişimin vatandaş nezdinde de karşılığını bulmaya başladığını söyledi.

Çat'ta umudu ve değişimi müjdeleyerek bu göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Yaşar; "Bizim de tam olarak düşündüğümüz, ortaya koymak istediğimiz anlayış buydu, bir değişim. Çat'ı karşılıklı konuşarak, sevgiyle, hoşgörüyle ve birlikte yöneteceğiz dedik. Bütün söylemlerimiz bu yöndeydi. Oysa hizmetkar olmak demek, bir işi gönülden, yürekten, severek ve isteyerek yapmak demektir. Kölelik değildir. Biz yaptığımız işleri severek yaparsak mutlu oluruz ve insanlara da mutluluk veririz. Kamu hizmetinin anlamı budur." dedi.

Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajı vererek sonlandıran Başkan Yaşar, Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı