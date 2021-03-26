Başkan Yardımcısı Tuncer, gençlerle söyleşi yaptı
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Başkan Yardımcısı Tuncer, gençlerle söyleşi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Yardımcısı Tuncer, gençlerle söyleşi yaptı

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, "Dünya Epilepsi Günü" dolayısıyla Düzce Bahçeşehir Konuralp Gazi Gençlik Merkezi'deki gençlerle bir araya gelerek "Epilepsi hastalığı ve hastalıkla başa çıkma" konuları üzerinde söyleşi gerçekleştirdi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, "Dünya Epilepsi Günü" dolayısıyla Düzce Bahçeşehir Konuralp Gazi Gençlik Merkezi'deki gençlerle bir araya gelerek "Epilepsi hastalığı ve hastalıkla başa çıkma" konuları üzerinde söyleşi gerçekleştirdi.

Düzce Bahçeşehir Konuralp Gazi Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, epilepsi hastalığına dikkat çekmek ve hastalık ile ilgili bilgi almak için aynı zamanda Beyin ve Sinir Cerrahı olan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer ile belediye meclis salonunda bir araya geldi. Söyleşiye, Düzce Bahçeşehir Konuralp Gazi Gençlik Merkezi Müdür Vekili Cahit Demir, Gençlik Hizmetleri Müdür Vekili Aytekin Keleş, gönüllü gençler ve liderler katıldı.

Halk arasında Sara olarak bilinen Epilepsi'nin kronik bir hastalık olduğunu, doğum sırasında ya da daha sonra herhangi bir sebeple beyin hasarı yaşayan kişilerde geliştiğine dikkat çeken Tuncer, "Nöronlar arasında anormal ileti bozukluğu olarak da nitelendirebiliriz. Kasılıp gevşeme, çene kitlenmesi, ağızdan köpük gelmesi ve idrar kaçırma gibi belirtileri olur. Gençlik Merkezi olarak sizler, nöbet geçiren çocuklarımızı yan yatırmalı, kesinlikle parmağımızı ya da başka bir materyali hastanın ağzına sokmamalıyız. Sağlık çalışanlarına da hastanın nasıl nöbet geçirdiğini detaylı bir şekilde anlatmalısınız ki ona göre doğru tedavi uygulanabilsin" diye konuştu.

Söyleşi daha sonra soru cevap şeklinde devam ederken gençler merak ettikleri tüm soruların cevabını Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer'den aldı. - DÜZCE

Başkan Yardımcısı Tuncer, gençlerle söyleşi yaptı
Başkan Yardımcısı Tuncer, gençlerle söyleşi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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