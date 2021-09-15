Başkan Yalçın'dan öğrencilere 'Günlük' sürprizi - Haberler
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Başkan Yalçın'dan öğrencilere 'Günlük' sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Yalçın'dan öğrencilere 'Günlük' sürprizi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrencilere 'günlük' sürprizi yaptı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrencilere 'günlük' sürprizi yaptı.

Eğitime yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Başkan Yalçın, 'Hayallerim Benim Günlüğüm' adıyla basımı gerçekleştirilen günlük ile çocuklara okuma ve yazma alışkanlığı kazandırmak amacında olduklarını söyledi. Günlüğün girişinde kaleme aldığı yazıda 'Bugünü yazanlar, geleceği planlarlar' diyerek yazmanın önemine vurgu yapan Başkan Yalçın, "Yazmak tarihe düşülen notlardır. Yazmak, hayallerin planlamasıdır. Yazmak, inanmaktır. Yazarsak hayal ettiklerimizi gerçekleştirmek için içimizde saklanan itici güce daha kolay ulaşırız" ifadelerine yer verdi.

Günlüğün baş kısmında ise Kayserili ünlü mimar Mimar Sinan'ın hayatını anlatan resimli biyografisine yer verdiklerini aktaran Başkan Yalçın, tarihe mal olmuş bu dehanın, öğrencilerin hedef belirlemesinde yön belirleyici olmasını arzu ettiklerini kaydederek, "O da bir zamanlar çocuktu. Oyunlar oynayan, canı yandığında ağlayan ve en önemlisi hayalleri olan bir çocuk Kim bilebilirdi, Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğan Sinan'ın, eserleri 21. yüzyıla kadar ulaşacak büyük bir mimar olacağını? Peki kim itiraz edebilir içinizden birilerinin geleceğin büyük kahramanları olabileceğine? Elbetteki bunun cevabı sizde saklı" diye yazdı.

Kapağında Talas'ın simgelerinden Esma Hanım Türbesi yer alan 326 sayfalık günlüğün son bölümünde ise çocukların okudukları kitaplar hakkında kayıt tutabilecekleri bölümler yer alıyor. - KAYSERİ

Başkan Yalçın'dan öğrencilere 'Günlük' sürprizi

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