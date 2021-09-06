Başkan Yalçın'dan öğrencilere günlük defteri hediyesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk günü Mevlana Mahallesi'ndeki 75. Yıl Mühibe Germirli ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere günlük defteri hediye etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk günü Mevlana Mahallesi'ndeki 75. Yıl Mühibe Germirli ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere günlük defteri hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın'ın ziyaretine Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı da eşlik etti.

Okul müdürü Murat Kumral tarafından karşılanan Yalçın ve Elmalı, uzun süre salgın nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan eğitimin ilk gününde öğrencilerle bahçede sohbet ederek heyecanlarına ortak oldu.

Velilerle de yakından ilgilenen Yalçın ve Elmalı, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenler odasında gerçekleşen buluşmada Başkan Yalçın, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Salgın süresince kapalı kalan okulların yeniden açılmasının herkesi mutlu ettiğini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Bizler pandemi boyunca okullarımızda gerek dezenfeksiyon gerekse hijyen gibi çeşitli hizmetlerimizi sürekli sürdürürken bugün eğitimin yeniden başlaması münasebetiyle çocuklarımız için özel olarak hazırlattığımız günlükleri sizlere takdim ediyorum. Ben de öğretmen kökenli biri olarak eğitimin her zaman yanında olduğumuzu yinelemek istiyorum. Çocuklarımız içerisinde Talas"n simgelerinin yanı sıra Mimar Sinan gibi tarihi isimlerin yer aldığı hayat hikayeleri ile okudukları kitapların isimlerini, öğrendiklerini yazabileceği bölümlerin yer aldığı Hayallerim Benim Günlüğüm'ü eminim çok sevecekler."

Öğretmenler de kendilerine çocuklara dağıtılmak üzere verilen günlükleri çok beğendiklerini belirterek, Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Yalçın daha sonra eğitime 'merhaba' diyen birinci sınıf öğrencilerinin olduğu sınıfa geçerek onlarla sohbet edip şarkı söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin