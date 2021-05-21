Başkan Yalçın'dan Çerkes Sürgünü açıklaması

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyük Çerkes Sürgünü'nün 157. yıl dönümü münasebetiyle bir açıklama yayımladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyük Çerkes Sürgünü'nün 157. yıl dönümü münasebetiyle bir açıklama yayımladı.

Başkan Yalçın, yaptığı açıklamada 21 Mayıs 1864 tarihinde Çarlık Rusya tarafından Kafkasya'da yaşayan Çerkes halkının yurtlarından koparılmasının acısını paylaştığını belirterek, "Bundan 157 yıl önce değerli Çerkes kardeşlerimiz Kafkasya'dan Çarlık Rusya'nın zulmüne uğrayarak dünyanın çeşitli yerlerine savruldu. Anadolu'ya gelirlerken çok sayıda hayatını kaybeden oldu ama o gün sürgüne uğrayan büyüklerimizin torunlarından çok sayıda arkadaşımız, kardeşimiz, meclis üyemiz, ticaret ehli ve bilim insanımız Talas'ta görev yapmaktadır. 1864 yılından bu yana bu zulüm hiçbir zaman unutulmadı, unutulmayacak. Allah böyle zulmü bir daha hiç kimseye göstermesin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı