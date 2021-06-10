Başkan Vergili'den Yaşlı Bakım ve Dinlenme Merkezi'ndeki Yaşlılara Ziyaret
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Başkan Vergili'den Yaşlı Bakım ve Dinlenme Merkezi'ndeki Yaşlılara Ziyaret

Başkan Vergili'den Yaşlı Bakım ve Dinlenme Merkezi'ndeki Yaşlılara Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, geçtiğimiz günlerde hizmete giren Yaşlı Bakım ve Dinlenme Merkezi'ndeki yaşlıları ziyaret etti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, geçtiğimiz günlerde hizmete giren Yaşlı Bakım ve Dinlenme Merkezi'ndeki yaşlıları ziyaret etti.

Karabük Belediyesi yaklaşık 3 yıldır, Sosyal Yardım İşleri bünyesinde kurulan "Evde Bakım Hizmetleri" ekibiyle yalnız yaşayan ya da bakıma ihtiyacı olan yaşlıların kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor. Belediye tarafından bakımı üstlenilen yaşlılara yönelik hizmetlere bir yenisi daha eklendi ve 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde Yaşlı Bakım ve Dinlenme Merkezi hizmete girdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ile birlikte merkezi ziyaret eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili; "Onlar için ne yapsak az, belediye olarak onların mutlu bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, onların hayır duaları bize yeter, bu güne kadar Karabük halkının hayır dualarıyla geldik, ekiplerimiz hem yalnız yaşayan ya da yardıma ihtiyacı olan büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de yeni açtığımız bu merkezde onların daha sosyal bir hayat sürmelerini sağlıyor" dedi.

Karabük Belediyesinin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlılar ise Başkan Vergili ve ekibine teşekkür ederken; "Sizlerden Allah razı olsun, hepsi cana yakın insanlar, bizlere çok büyük hürmet gösteriyorlar. Bir çocuğun anne ve babasına yaptığının çok daha fazlasını bizlere yapıyorlar" şeklinde duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

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Kaynak: Habermetre

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