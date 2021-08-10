BAŞKAN VEKİLİ TUTUK MAHALLE MAHALLE GEZİYOR
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK MAHALLE MAHALLE GEZİYOR

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK MAHALLE MAHALLE GEZİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK MAHALLE MAHALLE GEZİYORBaşkan Vekili Tutuk'a ziyaretleri boyunca AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve parti teşkilatı eşlik etti.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK MAHALLE MAHALLE GEZİYOR

Başkan Vekili Tutuk'a ziyaretleri boyunca AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve parti teşkilatı eşlik etti. Halk ile iç içe olmaya özen gösteren Başkan Vekili Tutuk, ziyaretlerinde mahalle sakinlerinin ve esnafların taleplerini dinliyor. Çözüm odaklı belediye anlayışıyla çalışmalarını yürüten Mustafa Tutuk, çocuklardan gelen talepleri ise geri çevirmiyor.

Kaynak: Habermetre

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