BAŞKAN VEKİLİ TUTUK " CADDE CADDE SOKAK SOKAK HER NOKTADAYIZ"

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK " CADDE CADDE SOKAK SOKAK HER NOKTADAYIZ"Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Vekili Tutuk'a, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de eşlik etti.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK " CADDE CADDE SOKAK SOKAK HER NOKTADAYIZ"

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Vekili Tutuk'a, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de eşlik etti. Yalova Belediyesi ekiplerinin gece gündüz demeden çalıştığını belirten Başkan Vekili Tutuk; "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizin her noktasına ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz ve götürmeye de devam edeceğiz. Ekiplerimiz gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bizde Milletvekilimiz Meliha Akyol ve Başkan Yardımcım Fatih Şahin ile birlikte bu çalışmaları yerinde inceleyip müdürlerimizden bilgiler aldık. Şu anda devam eden çalışmalarımız arasında Rasim Koçal Caddesi'nde 1800 m2 taş çalışmamız başladı. Biliniyor ki bu caddemize yıllar sonra hizmeti götürerek asfaltlamasını gerçekleştirdik. Şimdi ise kaldırımlarını yapıyoruz. Yeni yapılan sanayimiz içinde 4000 m2 parke taşı döşemesi devam ediyor. Bununla birlikte Hüseyin Altan Caddesinde yol genişletmesi, Karatepe mevkinde ve Bağlarbaşı Mahallemiz de toplam 8 km'lik yeni yol açılması çalışması sürüyor. Yakup Acar Caddesi bağlantı yollarında su kanal çalışmamız başladı" dedi. Başkan Vekili Tutuk 'Her Noktada Varız'

Büyük veya küçük sorun demeden her noktada Yalova Belediyesi'nin çalışmalarını vatandaşların gördüğünü belirten Başkan Vekili Tutuk; "Yapmış olduğumuz özveriyi ve çalışmaları vatandaşların yüzündeki tebessümden görüyoruz. Onlar bizlere mutluluklarını ilettiklerinde Yalova Belediyesi olarak daha çok çalışmak ve bu şehre daha çok yatırımlar katmak istiyoruz. Büyük, küçük demeden bu yönde gerek üst gerek ise alt yapı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Mesela Samur ve Kale Sokak da parke sökümü bitiminin ardından yeni parke yol yapımına başlayacağız. Şehir merkezimizde muhtelif noktalarda asfalt ve yama işlemlerimiz aralıksız devam ediyor. Şehit Osman Altınkuyu Caddemizde kaldırımların bitimiyle birlikte yeni asfaltlamaya geçeceğiz. Kısacası şehrin en başından en sonuna kadar cadde, cadde, sokak, sokak şehrimiz için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre