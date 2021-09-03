BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "ANKARA'DAN MÜJDELERLE DÖNÜYORUZ"
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "ANKARA'DAN MÜJDELERLE DÖNÜYORUZ"

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK 'ANKARA'DAN MÜJDELERLE DÖNÜYORUZ'
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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "ANKARA'DAN MÜJDELERLE DÖNÜYORUZ"Başkan Vekili Tutuk'un Ankara temasları sırasında, Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'de yer aldı.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "ANKARA'DAN MÜJDELERLE DÖNÜYORUZ"

Başkan Vekili Tutuk'un Ankara temasları sırasında, Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'de yer aldı. İlk olarak AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret eden Başkan Vekili Tutuk, ardından AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, ile birlikte Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan'ı makamında ziyaret etti. Her iki ziyaretin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile bir araya geldi. Ankara temaslarının en son ziyareti ise Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile son buldu. Başkan Vekili Tutuk "Ziyaretlerimiz Olumlu Geçti"

Şehrimiz için çalıştıklarını ve gelecek olan yatırımları görüşmek için Ankara'da verimli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Vekili Tutuk; "Ankara temaslarımızın hepsi güzel ve olumlu geçti. Temaslarımızın ilki AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki beyefendi ile başladı. Şehrimizde yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Kendisi şehrimize ayrı bir önem verdiğini bizlere iletti ve desteklerinin her zaman devam edeceğini söyledi. Bu ziyaretimizin ardından AK Parti Yalova Milletvekilimiz Meliha Akyol, Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı ve aynı zamanda Yalovalı olan Osman Şahin ile birlikte Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan'a ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerimizin akabinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'i makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.

Protokol İmzalandı

En son yapılan ziyaretle Yalova'ya müjdelerle döndüklerini belirten Başkan Vekili Tutuk; "En son yapmış olduğumuz ziyaretimiz ile Yalova'ya yatırımlarla dönüyoruz. Sayın Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e yapmış olduğumuz ziyarette şehrimize yapılacak olan spor tesisleri hakkında bilgi alışverişinde bulunduk ve protokol imzaladık. Yeni spor tesislerin yapılacağının müjdesini şimdiden vermek istiyorum. 10 adet basketbol ve voleybol sahası, 2 adet kapalı spor salonu, 2 adet halı saha, 2 adet tenis kortu ile 1 adet Kaykay Park'ın yapımına en kısa sürede başlanacak. Buradan şehrimize kazandırılacak olan yatırımlar için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Sayın Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK "ANKARA'DAN MÜJDELERLE DÖNÜYORUZ" - Haberler
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