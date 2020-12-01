- Başkan Vekili Karakurt konuştu
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- Başkan Vekili Karakurt konuştu

01.12.2020 17:30 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:41

- Başkan Vekili Karakurt konuştu Menemen Belediye Başkanı iken tutuklanarak cezaevine gönderilen Serdar Aksoy'un yerine başkan vekili seçilen Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt, "Bundan sonra Menemen'de hep birlikteyiz.

- Başkan Vekili Karakurt konuştu

İZMİR - Menemen Belediye Başkanı iken tutuklanarak cezaevine gönderilen Serdar Aksoy'un yerine başkan vekili seçilen Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt, "Bundan sonra Menemen'de hep birlikteyiz. Hiçbirimizin farkı yok" dedi.

Menemen Belediye Başkanı iken tutuklanarak cezaevine gönderilen Serdar Aksoy'un İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilmesinin ardından, meclis yeni belediye başkan vekilini seçti. Mecliste 15 CHP'li, 10 AK Partili, 3 İYİ Partili, 2 MHP, 1 bağımsız üye gizli oyla başkan vekili seçti. Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt olurken, Cumhur İttifak adayı ise Aydın Pehlivan oldu. 5. tura kalan seçimlerde Deniz Karakurt ve Aydın Pehlivan 15'er oy aldı, bir oy ise boş çıktı. 15 dakikalık molanın ardından kura seçimi yapıldı. Buna göre kuradan çıkan Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt başkan vekili oldu. Alkışlar eşliğinde açıklama yapan Karakurt, "Bundan sonra hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun hep birlikte el ele bu görevi yerine getireceğiz. Hep birlikte olacağız, önümüze bakacağız. Bundan sonra Menemen'de hep birlikteyiz. Hiçbirimizin farkı yok. Herkese ilgisi ve desteği için teşekkür ediyorum. Menemen'e hayırlı, uğurlu olsun" dedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de, "Herkesi kucaklayarak, Menemen halkının ihtiyaçlarını ve beklentilerini ortak akılla karşılayarak çalışacağız. Menemen Belediye Başkan Vekili Deniz Karakurt bu görevi yerine getirecek. Kendisini tebrik ediyorum, Menemen'e hayırlı olsun, İzmir'e hayırlı olsun" diye konuştu.

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- Başkan Vekili Karakurt konuştu
- Başkan Vekili Karakurt konuştu
- Başkan Vekili Karakurt konuştu
- Başkan Vekili Karakurt konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN EDEROĞLU

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