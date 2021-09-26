Başkan Vekili Gülcan Kış: "Salgında En Ön Cephede Sağlık Çalışanlarımız Mücadele Verdi"

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Mersin Eczacı Odası'nın 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü'nde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu'na katıldı. Dünya Eczacılık Günü'nü kutlayan Başkan Vekili Gülcan Kış, "Koranavirüs salgınıyla en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanlarımız oldu" dedi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genel Kurula, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, Mersin Eczacı Odası Başkanı Uzman Eczacı Özgün Sağır, Güney Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Tarkan Bir, Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmiye Canacankatan, Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi de katıldı.

"Salgında en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanlarımız oldu"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, konuşmasına 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü'nü kutlayarak başladı. Vekil Gülcan Kış, pandemiden en çok etkilenen kesimin sağlık çalışanları olduğunu ifade ederek, "Koranavirüs salgınıyla en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanlarımız oldu. Uzun mesai saatleri içinde, çocuklarına ve sevdiklerine hasret kalma pahasına özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın içinde hiç şüphesiz siz eczacılarımız da bulunuyordunuz. Sizler halkın sağlığını korumak için sabırla, canla başla çalıştınız, hala da çalışıyorsunuz. Çocuklarını, eşlerini, anne ve babalarını uzun süre görmeyen, telefonlarından görüntülü olarak hasret gidermeye çalışan manzaralara çok şahit olduk. Bu manzaralar için ve bunu bizzat yaşayan siz sağlık çalışanları için ne söylersek az" dedi.

"Tüm eczacı arkadaşlarımız pandemide adeta hepimize derman oldu"

Salgının ilk süreçlerinde eczacıların vatandaşları doğru bilgilendirme adına yoğun çaba sarf ettiğini ifade eden Vekil Gülcan Kış, "İlk basamak olarak gördüğümüz sağlık danışmanımız olan sizler, Covid-19 tedavisinin tam olarak bilinmediği o ilk dönemlerde, hastaları, hasta yakınlarını, hepimizi doğru bilgilendirmeye, ciddi anlamda destek olmaya gayret ettiniz. Kentimizdeki ve ülkemizdeki tüm eczacı arkadaşlarımız, pandemide adeta hepimize derman oldu, ilaç oldu. Sizlere şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Vekili Gülcan Kış, pandeminin başladığı ilk günden itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak Kriz Merkezi'ni oluşturduklarını söyleyerek, bu süreçte verdikleri hizmetleri anlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık çalışanlarına yönelik pandemide hayata geçirdikleri ücretsiz ulaşım, yemek ve konaklama gibi hizmetlerle de onların yanlarında olduklarını vurgulayan Gülcan Kış, "Biz pandemi başladığı ilk günden itibaren krizi yönetmek adına vatandaşlarımıza maske ve hijyen paketi dağıtımı, evden çıkamayan 65 yaş üstü hasta ve yaş almış vatandaşlarımıza raporlu ilaçlarının dağıtılması, onların bilgilendirilmesi ve destek olma konusunda çalışmalarımızı ciddi bir ekiple yürüttük" diye konuştu.

"Herkesin aşılarını yaptırmasının önemini yeniden vurgulamak istiyorum"

Başkan Vekili Kış, pandemi döneminde sağlık sektöründe çok ciddi kayıplar verildiğini belirterek, aşı yaptırmanın önemine vurgu yaptı. Vekil Gülcan Kış, "Pandemi döneminde Covid-19'dan dolayı sağlık personelleri arasında çok ciddi kayıplarımız oldu. Hepimizi derinden üzdü. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, eczacılarımız… Bu vesileyle yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı ama özelde fedakar sağlık çalışanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, yakınlarına sabır diliyorum huzurlarınızda. ve kötü günleri en hızlı şekilde geride bırakabilmek adına aşı konusunda bir kez daha bu ortamda uyarıda bulunmak istiyorum. Herkesin aşılarını yaptırmasının önemini yeniden vurgulamak istiyorum" dedi.

Eczacılık mesleğinin karşı karşıya olduğu sorunları da bildiğini ifade eden Gülcan Kış, "Ama sizleri izlediğim kadarıyla gerekli mücadeleyi de verdiğinizi görüyorum. Başarılar diliyorum. Bu yapısal sorunların bir an önce de son bulmasını ve güzel yarınların gelmesini tüm kalbimle diliyorum. Genel kurulunuzun başarılı geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 26. 9. 2021 08: 56: 45

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