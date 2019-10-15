Başkan Uysal: " "Maliyetler arttı çalışmalar hız kesmedi"

15.10.2019 11:13

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin 2020 bütçe performans ve stratejik planının görüşüldüğü meclis toplantısında belediyenin ekonomik kriz koşullarında dahi hizmetlerinde en ufak bir aksamaya mahal vermediğini söyledi.



Muratpaşa Belediye Meclisi, 2020 bütçe performans raporu ve Muratpaşa Belediyesi'nin 2020 - 2024 yılları arasında çalışmalarına yön verecek stratejik planını görüşmek için toplandı. Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda performans raporu ve stratejik plan, oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Uysal, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, belediye hizmetlerinin bir kamu varlığı olduğunu söyledi. "Belediyecilik, bizim ülkemizde olduğu gibi seçim zamanı çıkıp çok flaş şeyler söylemek çabası değildir" diyen Başkan Uysal, belediyeciliğin kent sakinleri için bir hayat standardı üretme çabası olduğunun altını çizdi. Bu standardın şehrin asfaltından kaldırıma, sosyal ve kültürel hizmetlere, toplumun dezavantajlı gruplarına kadar çok geniş bir gerçekleşme alanına sahip olduğunu belirten Başkan Uysal, bu gerçekleşmeden yapılacak belediyeciliğin bir anlamı olmayacağını dile getirdi.



"Maliyetler arttı çalışmalar hız kesmedi"



Başkan Uysal, "Hokus pokus, şuraya şunu yapacağım, şuraya şunu dikeceğim, şurada şu ihale edeceğimi belediyecilik sanan bir süreçten geçtik. Bu belediyecilik değil. Belediyecilik kişilerin günlük hayatıyla ilgili alınacak tedbirler ve bunun sürekliliğidir" diye konuştu.



Tam da bu noktada tartışılması gereken sürdürülebilirlik kavramının bir bütçe meselesi olarak ortaya çıktığını dile getiren Uysal, "Belediyecilikte önemli olan bir yerel yönetim düzeni kurabilmek, hayat standardını bir yerden bireye koymak ve bunu sürdürülebilir hale getirmektir. Bizim yapmaya çalıştığımız şey, kalıcı altyapı hizmetlerini gerçekleştirmektir. Muratpaşa'mızda doğalgaz altyapısı tamamlanan mahallerimizde, maliyetler 4 katına çıkmasına rağmen bütçe sıkıntısı da çekmeden cadde ve sokak yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal hizmetlerde asla bir kısıtlamaya gitmiyoruz. Hizmetlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Yaşlı evlerimizi, kreşlerimizi arttırma planlarımız var. 5 tane daha spor salonu yapma ve onları bir olimpik tesise bağlama planımız var" dedi.



"Farklı bir bütçe"



Muratpaşa Belediyesi'nin bütçe uygulamasının Türkiye'nin birçok belediyesinden farklı olduğuna dikkat çeken Uysal, elektronik açık eksiltme yöntemiyle satın alma yapan ve 45 günde bunun parasını ödeyen bir belediye olduklarını dile getirdi. Bu nedenle Muratpaşa Belediyesi'nin ekonomik kriz koşullarında dahi hizmetlerinde en ufak bir aksamaya mahal vermeden bütçe kalemleri içinde kısıtlamaya gidebildiğini belirten Başkan Uysal, "Üç ayda bir çeyrek bilanço alabilen tek kurumuz" diye belirtti.



Muratpaşa'nın planlı, planını uygulayan, planlarından ödün vermeden gerektiğinde kemer sıkabilen gerektiğinde gevşetebilen tam kontrollü bir bütçe yönetimine sahip olduğunu belirten Uysal, "Bizim bütçemizin biraz yadırganması normaldir. Çünkü ülkemizde son 15 - 20 yıldır, yıllık bütçesinin 7 katı borçlandırılmaya alışmıştır. Alışılan tablo odur. Bizimki alışılmışın çok dışındadır" diye konuştu.



Muratpaşa Belediyesi'nin 2020 - 2024 dönemi stratejik planının uygulanmak için hazırlandığını belirten Uysal, şunları söyledi:



"Kamu yönetimi kendi malınızı yönetirken ki hassasiyetten çok daha yüksek hassasiyet gerektiren çok ciddi bir iştir. Milletin varlığını yöneteceksiniz, milletin hayat standardına etki edeceksiniz, bunu milletini vergileriyle yapacaksınız ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını kamu hizmetine çevireceksiniz. Tabi ki, bir yıllık bütçenin 7 katı borçlanmaya alışmış, borca batık, kamu yararı neredeyse sıfırlanmış bir takım göstergeleri görmeye alışık siyasi arkadaşlarımız bizi çok ilginç bulacaklardır."



Muratpaşa'nın yol haritası



Muratpaşa Belediyesi, 2020-2024 dönemini kapsayan stratejik plan hazırlık sürecine Nisan ayında başladı. Süreç boyunca tüm dış ve iç paydaşların sürece katılımına ve görüşlerinin alınmasına özel önem verilirken plan hazırlıklarını yürütmek ve eşgüdüm sağlamak üzere üst kurul ve plan ekipleri oluşturuldu. Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda kurum içi ve dışı eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapıldı. 9 Nisan'da Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Başkan Yardımcısı Ferruh Tunç'un gerçekleştirdiği ilk eğitim toplantısının ardından 16 Nisan'da 'Birim Durum Analizleri' başlıklı eğitim gerçekleştirildi. 30 Nisan'da Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi'nde düzenlenen 'beyin-düşünce fırtınası' çalışmalarıyla amaç ve hedefler belirlendi. Mayıs ayında amaç ve hedef odaklı toplantılar devam ederken süreç sonunda Muratpaşa Belediyesi için 5 amaç ve 54 hedef saptandı. Tüm bu sürecin sonunda Muratpaşa'nın geleceğine ilişkin beklenti ve isteklerin bilimsel, yenilikçi, sürdürülebilir ve kurumsal yönetişimi öne çıkarak bir bakış içinde Muratpaşa Belediyesi'nin yol haritası, stratejik planı tamamlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA