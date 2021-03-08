Başkan Ulutaş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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Başkan Ulutaş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:03
Başkan Ulutaş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Antalya'da Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle kurumlarda çalışan kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı ve çiçek verdi.

Antalya'da Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle kurumlarda çalışan kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı ve çiçek verdi.

Belediyede çalışan kadın personelinin de gününü kutlayan Başkan Ulutaş, kadının sadece bir gün değil her gün hatırlanması, ona hak ettiği değerin verilmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

Öte yandan Yazıcı ve Ulutaş, ilçede bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Güçlü Kadın Başarı Ödül'lerini, Gülsüm Hamarat, İlknur Özen ve Nazife Gülşen'e takdim etti - ANTALYA

Başkan Ulutaş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Başkan Ulutaş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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