Başkan Tütüncü'den Sosyal Yardım Merkezi'ne ziyaret

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerine yönelik yardım çalışmalarının yürütüldüğü Sosyal Yardım Merkezi'ni ziyaret etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerine yönelik yardım çalışmalarının yürütüldüğü Sosyal Yardım Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tütüncü ziyarette Merkezde yürütülen yardım çalışmalarını yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, Kepez Belediyesinin salgın döneminde ilçe sakinlerine büyük bir çabayla destek verdiğini belirtti.

Kepez Belediyesinin sosyal belediyecilik uygulamalarının merkezi ve adresi olduğunu vurgulayan Tütüncü, şunları ifade etti:

"Türkiye'deki en önemli sosyal yardım çalışmalarını yapan belediyeler arasındayız. Salgın döneminde belediyemiz sosyal yardımlar konusunda son derece önemli çalışmalar yaptı. Biz 13 yıllık yolculuğumuzda sağ elin verdiğini sol elin bilmediği bir belediyecilik anlayışını benimsedik. Devlet her şeyden önce milleti için vardır. Belediyede bir devlet kurum olarak hemşehrilerinin yanında olacaktır, olmalıdır."

Tütüncü, sahada bulunan 500 personelle yürütülen yardım çalışmalarının aynı hızla devam edeceğini bildirdi.

Sosyal Yardım Merkezi gönüllülerine ve tam kapanma sürecinde çalışan belediye personeline teşekkür eden Tütüncü, "Dayanışma ruhunu aynı şekilde Kepez'e, şehre yansıtan bütün hayırseverlerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Zor günler dayanışma ruhuyla ve yardımlaşma duygularıyla aşılacak günlerdir." dedi.

Tütüncü, Kepez Belediyesinin sosyal belediyecilik uygulamalarını sağlık alanında, eğitim alanında, esnafa yönelik destekler ve diğer sosyal yardımlar olarak çeşitlendirdiğini belirterek, çalışmaların yeni projelerle devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci