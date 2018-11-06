Başkan Tuna'dan "1 Yıl" Değerlendirmesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, göreve başladığı 6 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar geçen "1 yılın" değerlendirmesini yaptı.

Alt ve üst yapı çalışmalarından yepyeni ulaşım projelerine, birçok kalemde gerçekleşen indirimlerden vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi doğrultusunda yürütülen çalışmalara kadar pek çok projeye imza atılan bir yılı değerlendiren Başkan Tuna, "Bu bir yılın değerlendirmesini en iyi vatandaşlarımız bilir. Vatandaşlarımız memnun olduysa, biz de mutlu oluruz. Vatandaşlarımızın kanaatleri üzerinde benim bir şey söylemem çok doğru olmaz" dedi.

"Bize düşen görevimizi hakkıyla yerine getirmek"

"Ortak akıl" ilkesiyle vatandaşların taleplerini dinleyen, çözümleri için yeni projeler üretmeye özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Tuna, Başkentlilerden gelen olumlu geri dönüşlerin kendisi için son derece anlamlı olduğuna dikkat çekerek, "Bize düşen görevimizi hakkıyla yerine getirmek. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek, bunları hızlı bir şekilde gerçekleştirmek. Bizim işimiz bu. Bu yaptıklarımızın değerlendirilmesi noktasında da vatandaşlarımız bir karar verecek. Onların vereceği karara da benim bir şey söylemem, saygısızlık olur" ifadelerini kaydetti. - ANKARA