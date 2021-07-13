Başkan Tosun: "O gece yaşananları her zaman gelecek nesillere aktarmak zorundayız"
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Başkan Tosun: "O gece yaşananları her zaman gelecek nesillere aktarmak zorundayız"

Başkan Tosun: 'O gece yaşananları her zaman gelecek nesillere aktarmak zorundayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz darbe girişimine yönelik açıklamalarda bulunan MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, o gece yaşananları her zaman, gelecek nesillere aktarmak zorunda olduklarını ifade etti.

15 Temmuz darbe girişimine yönelik açıklamalarda bulunan MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, o gece yaşananları her zaman, gelecek nesillere aktarmak zorunda olduklarını ifade etti.

Türk milletinin FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı dünyada emsali görülmemiş bir başkaldırıda bulunduğuna dikkat çeken MÜSİAD Başkanı İsmail Tosun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ben millet iradesinin üstünde bir güç bilmiyorum, tanımadım. Türk milletini caddelere, sokaklara meydanlara davet ediyorum. Onlara gerekli cevabı verelim' şeklindeki sözlerinden sonra, 7'den 70'e, genciyle yaşlısıyla Türk milleti sokaklara inmiştir ve o karanlık gece çok farklı bir aydınlığa dönüşmüştür. Bu vatan toprakları çok karanlık geceler görmüştür, ancak milletin uçakların önünü görmemesi için tarladaki ekinleri yakmıştır, tankların önlerine vücutlarını siper etmişler, silahları ile halkımıza ateş eden hainlere karşı, ellerinde bayrak, ağızlarında tekbirlerle üzerlerine yürümüşler, üzerlerine bomba atan uçaklara yerden aldıkları taşları atarak o inanılmaz inanç ve kahramanlığı göstermişlerdir. O hain gecede 251 şehit, binlerce gazimiz oldu. Fakat satılmışların hain işgal girişimi sonuçsuz kalmıştır. Şehit yakınları ve gazilerimiz bize emanettir. Onları gördükçe, o gecenin kahramanlık ruhunu onlarla hissediyoruz, onları aramızda görmekten iftihar duymaktayız" dedi.

Başkan Tosun, "O gece yaşananları her zaman, gelecek nesillere aktarmak zorundayız, sırtını Batı'ya dönerek Anadolu'ya silah doğrultanlara karşı Anadolu irfanının, imanının, inancı galip gelmiştir. Bu aziz milletin ezanı susturulamaz, devletimiz, milletimiz, vatanımız işgal edilemeyecektir ve bayrağımız indirilemeyecektir. Demokrasi katili hainlere yaşlı, genç, kadın, erkek herkesin büyük bir öfke ile karşı durmuştur. O karanlık gecede Türk milleti tüm dünyaya bir kez daha demokrasi tutkusunu göstermiştir, birlik ve beraberlik dersin vermiştir. Bizler de MÜSİAD olarak, darbe girişiminin hemen ardından tepkimizi, birçok STK nabız yoklama telaşındayken biz bu hain ayaklanmaya karşı duruşumuzu net bir şekilde ifade ettik ve demokrasi nöbetlerine katıldık. Bu hain 15 Temmuz FETÖ ayaklanmasını gelecek nesillerimize anlatacağız, hatırlatacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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